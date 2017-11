El Trueta estrena una àrea de biologia molecular gràcies a una donació de l´Oncolliga

L'hospital Josep Trueta de Girona estrena una nova àrea de biologia molecular gràcies a una donació de la Fundació Oncolliga Girona. Els nous aparells per al servei d'Anatomia Patològica, que s'han comprat gràcies a una aportació de 23.000 euros de l'entitat provinents de la cursa Oncotrail, permeten una major precisió en l'abordatge del càncer.

Amb aquesta nova àrea, el Trueta es converteix en el primer hospital de les comarques gironines que ofereix un tipus d'estudis moleculars que permeten una millora en el diagnòstic dels tumors i faciliten el seguiment de la malaltia oncològica i el seu tractament. Fins ara les mostres s'havien d'enviar a Barcelona, i ara els nous aparells permetran escurçar el temps per tenir el resultat en dies i en alguns casos setmanes, ha indicat el cap de servei d'Anatomia Patològica del Trueta i Santa Caterina, el doctor Eugeni López-Bonet.

Una de les principals aportacions del nou aparellatge és que permet fer biòpsies líquides, un tipus de prova més còmoda perquè amb una simple extracció de sang permet obtenir uns biomarcadors molt valuosos per al seguiment de les malalties oncològiques. Ja se n'han començat a fer en pacients amb càncer de pulmó.

Aquesta és la primera donació de la cursa Oncotrail d'enguany, que va recaptar 230.000 euros gràcies a les aportacions dels equips participants. Com cada any, la recaptació d'aquest repte solidari per equips es destinarà a millorar la qualitat de vida dels malalts oncològics gironins, a atendre algunes de les necessitats dels hospitals de la demarcació i a la recerca de la malaltia.