Dos morts i quatre ferits a causa d´un accident a l´autopista de Vilablareix

El primer dia del pont de desembre va començar amb un accident múltiple que va acabar de manera tràgica. Dues persones van perdre la vida i quatre més van resultar ferides en una greu col·lisió a l'AP-7 al punt quilomètric 64,7 dins del terme municipal de la localitat de Vilablareix.

Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís al voltant de les sis del matí. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar fins a nou patrulles dels Mossos d'Esquadra, sis dotacions dels Bombers de la Generalitat i quatre ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que també van activar el suport psicològic.

Per causes que actualment s'estan investigant, es va produir un xoc entre un camió, una furgoneta i quatre turismes i com a conseqüència van morir el conductor i la passatgera davantera d'un dels cotxes implicats. Segons el Servei Català de Trànsit, es tracta de W.A, de 21 anys i veí de Girona, i d'A.M., de 25 anys i veïna del municipi de Salt. Tots dos eren d'orígen hondureny.

A més, en aquest mateix sinistre dues persones van quedar ferides greus i dues més ferides menys greus. Totes quatre van ser traslladades immediatament a l'hospital Trueta de Girona i es troben en observació.

El Servei Català de Trànsit va enviar una nota posteriorment recordant que el SIAVT (Servei d'Informació i Atenció a les Víctimes de Trànsit) es troba a disposició dels familiars i afectats per sinistres de trànsit els 365 dies de l'any. Aquesta eina els ofereix un servei d'orientació i informació sobre els tràmits després del sinistre, també els permet conèixer els recursos existents així com rebre informació sobre els drets que els reconeix la legislació vigent i el suport psicològic davant d'un sinistre.

Durant tota la jornada algunes personalitats polítiques van mostrar el seu condol a la família de les dues víctimes mortals, com per exemple l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, o la regidora del PSC, Sílvia Paneque.



Dos accidents en poques hores

Unes hores abans que es produís el xoc múltiple a l'AP-7 ahir al matí s'havia registrat un altre accident, aquesta vegada al punt quilomètric 77,5 a l'altura del municipi de Sils. El succés es va produir a prop de tres quarts de deu de la nit del dimarts, però no va ser fins al cap d'una mica més tard que s'hi van personar els agents de seguretat per veure què havia passat. Hi van anar tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i onze patrulles dels Mossos d'Esquadra.

Els protagonistes aquesta vegada van ser dos camions. Un encalç entre ells va provocar que un d'aquests quedés bolcat a la via i que tallés la calçada en sentit nord. L'accident no va deixar cap ferit i els conductors dels camions van quedar il·lesos.