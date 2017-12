La UGT alerta d´un augment de la sinistralitat laboral a les comarques gironines durant aquest 2017

Toc d'alerta d'UGT a les comarques gironines pel repunt que hi ha hagut de la sinistralitat laboral aquest 2017. Des del gener fins a l'octubre d'enguany s'han registrat dotze accidents mortals, el triple que al mateix període del 2013, que van ser quatre, i molt per sobre dels dos morts que hi va haver fa un any. Una altra dada negativa són els 8.890 accidents laborals amb baixa d'aquest any, un 41% més que el 2013. O dit d'una altra manera, cada dia se n'han registrat 29. Des d'UGT han qualificat la situació de "dramàtica" i exigeixen mesures urgents per part de les administracions. El sindicat denuncia que aquesta sinistralitat es deu a la precarietat laboral i a la falta d'inversió en formació per prevenir accidents, especialment a les petites empreses. Les comarques on més accidents mortals hi ha hagut són la Selva i l'Alt Empordà. El sector serveis és el que concentra més accidents mortals i també un major nombre d'accidents laborals amb baixa.