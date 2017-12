El govern de Bescanó aprova un pressupost per al 2018 de més de 4,1 milions d'euros

L´Ajuntament de Bescanó va aprovar, en el ple de dilluns passat, un pressupost per al 2018 que ascendeix a 4.183.500 euros, un 5,96% més que el 2017, quan va ser de 3.934.000 euros. Es va aprovar amb els vots a favor del PDeCAT i l´abstenció d´ERC.

Segons va informar el consistori, una de les partides que té un augment més considerable són les ajudes de caràcter social prioritzant dues noves subvencions. Per una banda, els propietaris que lloguin el seu habitatge amb un import de caràcter social es podran beneficiar d´una reducció del 50% de l´IBI i de les deixalles.

Per l´altra, s´amplien les subvencions destinades a famílies amb escassos recursos econòmics, les quals podran demanar una reducció de les taxes de l´IBI, deixalles i impost de circulació de vehicles en funció de la seva renda.

Amb aquestes mesures, el consistori bescanoní considera «molt més just» l´atorgament de subvencions, ja que aquestes no s´homogeneïtzen per a tothom, sinó que s´estudia cas per cas i es concedeix en funció de la renda de cada família.

Endeutament del 40%

En inversions, aquest pressupost contempla un primer pla per al 2018 amb actuacions relacionades amb l´enllumenat públic, l´adequació d´un gimnàs al Pavelló, l´adequació per a telefonia IP de les centraletes telefòniques de les oficines centrals i del consultori mèdic i recursos informàtics per implantar l´administració electrònica i la gestió d´expedients.

En relació a l´endeutament municipal, que és l´import que es deu als bancs en concepte de préstecs vius pendents de tornar, l´ajuntament de Bescanó assegura que està completament «sanejat» i s´ha aconseguit reduir a unes ràtios d´endeutament molt baixes, en torn del 40% (el límit es fixa entre el 75% i el 110%).

«Aquest pressupost proposat es resumeix en un model de bona gestió i en la utilitat social dels comptes.

La distribució eficaç, amb rigor i austeritat dels recursos econòmics disponibles ha permès complir amb uns objectius generals molt ambiciosos i poder beneficiar el màxim possible els habitants de Bescanó», va valorar l´alcalde de Bescanó, Pere Lluís Garcia, qui va afegir que «es tracta d´un pressupost més social, amb accions destinades a garantir i millorar la qualitat de vida de les persones que viuen una situació de risc».