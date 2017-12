Augmenten els patinadors a la pista d'Olot

Més de 900 patinadors El nombre de patinadors que han fet servir la pista de gel de la plaça Major ha augmentat en un 16% respecte a l'any passat per aquest temps. La pista va ser oberta el 18 de desembre i cada dia ha estat plena. El dia 7 de gener la trauran. L'horari de funcionament és de les 11 a les 14 hores i de les 16 a les 21 hores. Hi ha hagut matins en els quals la pista ha estat dedicada a grups escolars. La pista de gel està pensada per fer més divertides les vacances de Nadal a la gent jove i les famílies i, alhora, dinamitzar l'activitat cultural al centre d'Olot. El recompte final de patinadors de l'any passat va arribar fins al 4.000. La previsió és superar la xifra.