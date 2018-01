Un tornado s'endú teulats i causa molts danys a l'Empordà

Unes fortes ràfegues de vent i pluja van provocar ahir al matí greus danys materials als pobles de Cistella i Terrades (Alt Empordà). L´esclafit, com s´anomena el fenomen meteorològic, no va provocar cap ferit i va deixar sense subministrament elèctric 232 abonats entre els dos municipis.

La mànega d´aire va començar a Cistella cap a un quart de 9 del matí i, encara que va durar menys d´un minut, va arrencar estructures metàl·liques que van anar a parar sobre una casa i diversos cotxes. L´alcalde del poble, Enric Gironella, explicava que ja estan acostumats a tramuntanades fortes, «però mai de la vida ens podíem imaginar una cosa com aquesta». A més, també va dir que havia quedat molt mobiliari urbà i cases afectades i que hi ha «pagesos i comerciants de la zona que se´ls ha fet malbé part del seu negoci». La carretera que connecta els dos pobles també va quedar afectada durant sis quilòmetres, ja que va quedar plena d´arbres tallats i bigues provinents d´edificis propers.

L´esclafit també va deixar sense llum les dues poblacions, concretament 209 abonats de Terrades i 23 més a Cistella. Al llarg de tot el dia, algunes zones van poder recuperar l´electricitat, però d´altres no.

Les tempestes també van afectar la comarca del Bages durant la matinada, on quatre granges de Cardona van patir desperfectes degut a les ràfegues de vent, que es va endur les planxes dels diferents pallers. A la Catalunya Nord, diversos municipis del Vallespir i Aspres també van patir un fenomen semblant, amb les afectacions més importants a Forcas i Morellàs, poble aquest últim on una cinquantena de cases van resultar greument afectades pel tornado i la caiguda d'un arbre va provocar un tall de llum que afecta unes 300 llars.

Un fenomen mai vist

Dels dos pobles afectats, Cistella va ser el primer que va rebre l'esclafit. Tal com explicava ahir una veïna, Pat Bros, el núvol va entrar al poble cap a un quart de 9 del matí i el va travessar, marxant en direcció a Terrades. La seva casa està situada a la plaça Major de Cistella i mentre esmorzava va veure per la finestra com s'apropava un núvol fosc «amb trons constants però sense llampecs».

Al cap de pocs minuts els va marxar la llum i va veure com a fora apareixia una «espiral que anava molt ràpid». Segons Bros, aquest remolí va anar lligat a una pluja molt forta de pedra. Aquest fenomen no va durar ni un minut, sinó uns quaranta segons, però va ser molt fort i suficientment intens per veure com a la plaça del poble l´esclafit havia arrencat unes estructures de ferro i plàstic del local social del poble, i també va deixar cotxes malmesos amb «vidres trencats o la xapa arrencada» i les jardineres de la plaça arrencades.

La direcció de les ràfegues de vent, que van anar de Cistelles cap a Terrades i també van passar per Vilarig, suggerien a en Joan Anton, geòleg terradenc, que «això hagi estat un tornado i no un esclafit». El veí, que viu al sud del poble, al barri del Mas, va despertar-se en sentir sorolls de pedregada i va veure que el vent començava a bufar molt fort i sonaven molts trons. «Els arbres anaven d´un costat a l´altre, i el vent va endur-se tota la boira de cop. No havia vist mai res de semblant», va dir el veí, que en desplaçar-se al carrer per comprovar els danys va haver d´esquivar la runa de xemeneies d´habitatges caigudes: «Hi ha teulades aixecades, cotxes amb vidres trencats, arbres arrencats de soca-rel...», relatava, afegint que ell no ha sofert danys materials, però que el subministrament elèctric havia quedat malmès i en aquell moment estaven sense llum. Tot i així, mitja tarda, el batlle de Terrades, Isidre Felip, va explicar al Diari de Girona que ja s´havien instal·lat dos alternadors de llum i que per tant s´estava recuperant la normalitat d´un episodi que l´alcalde va qualificar «d´una espècie d´huracà mai vist al poble». D´altra banda, Felip va dir que els danys havien afectat comerços i cases, però que encara «no es pot fer cap valoració general, tot i que per sort no hem de lamentar danys personals».