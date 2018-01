Girona detecta 30 joves extutelats per la Generalitat que viuen al carrer

L'Ajuntament de Girona ha detectat una trentena de joves extutelats per la DGAIA que viuen als carrers de la ciutat. Això passa perquè, un cop han complert els 18 anys, la Generalitat no se'n fa càrrec i els obliga a abandonar el centre d'acollida on estan. El problema s'agreuja ja que totes aquestes persones són immigrants que han entrat de manera irregular, no tenen papers i per tant tenen menys opcions de buscar una sortida laboral. Des del consistori gironí es reconeix el problema, i s'admet que en molts casos aquests joves acaben «entrant en circuits de delinqüència per poder tirar endavant».

La regidora de Drets Socials de l'Ajuntament de Girona, Eva Palau, va dir ahir que «cal buscar una solució», i espera que per al futur govern de la Generalitat sigui un «tema prioritari». Associacions com Girona Acull denuncien que es tracta d'una «qüestió humanitària urgent» i lamenten que «l'administració se'n desentengui» i que això «obligui les entitats» a atendre aquests joves.



Situació humanitària urgent

L'augment progressiu de joves immigrants irregulars menors d'edat que han vingut a Girona els últims anys ha obligat entitats com Girona Acull a atendre'ls un cop fan 18 anys, ja que l'Ajuntament reconeix que «els recursos són limitats». La DGAIA tutela aquestes persones fins que compleixen la majoria d'edat. A partir d'aquell moment, han d'abandonar el centre d'acollida on estiguin i es queden al carrer. «Des de Girona Acull hem hagut de fer una crida perquè la situació és d'emergència humanitària», explicava el membre de la plataforma Karim Sabni.

De moment, l'associació ha aconseguit famílies que podran acollir momentàniament alguns d'aquests joves, però demana que l'Ajuntament «intervingui» i es faci càrrec d'aquestes persones. «Se'ls ha d'oferir un sostre i un suport d'inserció en el món laboral i formatiu, perquè són ciutadans de Girona que estan empadronats», va remarcar Sabni. Des del consistori gironí admeten que «és un problema de ciutat» i reconeixen que «no tenen recursos suficients» per oferir a aquesta trentena de joves que vaguen per la ciutat. La regidora de Drets Socials de l'Ajuntament de Girona, Eva Palau, espera que el nou govern de la Generalitat «posi sobre la taula aquesta qüestió», tot deixant clar que «és una situació que es viu a tot el país». «L'objectiu és treballar tots junts i poder integrar-los per evitar que acabi sent un punt de conflictivitat», va assenyalar.

Segons Palau, molts dels que arriben a la ciutat en realitat venen d'altres pobles propers que no tenen cap recurs, i creuen que a Girona el trobaran. Un altre motiu és la proximitat amb localitats que tenen un alt índex d'immigració com Salt.



Reutilitzar pisos buits

En el que sí que coincideixen Palau i Sabni és en el fet que el Centre d'Acollida i Serveis Socials La Sopa no és el millor lloc per ubicar-los, malgrat que alguns d'ells han acabat anant-hi. «Són un perfil de ciutadà que no és l'adient per tot l'ambient que hi ha a La Sopa», comentava la regidora.

És per aquest motiu que des de Girona Acull proposen que els pisos buits que el consistori ha expropiat a les entitats financeres es facin servir per donar refugi a aquests joves.

Sabni també ha obert la porta a utilitzar l'alberg municipal per tal d'acollir-los. «Estan desemparats i han de viure al carrer. La prioritat és donar-los menjar i un sostre», va assenyalar.