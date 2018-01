Ryanair anuncia un nou vol de Vilobí a Irlanda per a la temporada d'estiu

Una setmana després que entrés en vigor la nova nova política d'equipatges de Ryanair, que obliga els passatgers a pagar per entrar més d'un embalum a cabina, la companyia anunciava, ahir, el llançament d'una nova ruta entre Girona i Knock (Irlanda), que operarà amb dos enllaços setmanals els dimarts i dissabtes de juny a agost, com a part del seu calendari d'estiu de 2018. Des d'ahir els bitllets ja es poden comprar a la pàgina web de la companyia. «Estem encantats d'anunciar un nou enllaç entre Girona i Knock, que operarà amb dos enllaços setmanals els dimarts i dissabtes entre juny i agost, com a part del nostre calendari d'estiu de 2018», manifesta el portaveu de la línia aèria Robin Kiely. Aquesta ruta ja està disponible per reserva. La nova política d'equipatges fixa que només els passatgers amb «embarcament prioritari» podran fer com fins ara: entrar, per exemple, una maleta per a cabina i una bossa de mà. Això sí, havent adquirit prèviament el bitllet amb les tarifes de cost 'Plus', 'Flexi Plus' i 'Family Plus', de sis euros addicionals.



Reduir els retards

Els qui no facin aquesta despesa es veuran obligats a deixar l'embalum més gran a la porta d'embarcament perquè es porti a la bodega de l'avió, tot i que no se'ls farà pagar. Ryanair justifica la mesura per tal de fer més àgil l'embarcament dels vols i reduir el temps d'espera i els retards, així com la instal·lació de nous senyals i mesuradors en les portes d'embarcament dels aeroports on és present, com els de Barcelona-El Prat, Reus o Girona.

Els qui adquireixin 'embarcament prioritari' podran pujar a l'aeronau amb una bossa de 35x 20x20 centímetres com a màxim i una maleta petita amb unes mides màximes de 55x40x20 centímetres. La resta de passatgers hauran de deixar l'embalum més gran a la bodega, per la qual cosa hauran d'esperar a l'aeroport de destí a què surti per la cinta d'equipatges. Ryanair argumenta que aquesta nova política d'equipatges respon a la necessitat d'agilitzar l'embarcament i desembarcament de passatgers a cada vol.