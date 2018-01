Creen la Xarxa d'Espais d'Allotjament Empresarial

El ple de la Diputació també va aprovar la formalització de la Xarxa Gironina d'Espais d'Allotjament Empresarial (XGEAE), vivers d'empresa i els espais de cotreball ( coworking), per donar suport als ens locals públics que tenen un espai d'allotjament empresarial d'aquestes característiques. El suport es concreta d'entrada en un protocol d'adhesió i interrelació, reunions tècniques, jornades de treball en xarxa per a emprenedors i empreses, formacions, difusió i el web viversgi.cat. En paral·lel, el ple també va aprovar les bases específiques reguladores per a la concessió de subvencions a ens locals en els de l'organització d'esdeveniments de caràcter firal; estudis, plans, programes i projectes locals en l'àmbit de les polítiques d'habitatge; activitats i projectes culturals de les oficines joves; per al foment de projectes culturals als museus; equipaments relacionats amb les noves tecnologies per a museus i col·leccions (programari i aparells informàtics); i realització de projectes dins del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny. Finalment, es va aprovar gestionar la compra d'accions relacionades amb l'eficiència energètica de la il·luminació (interior i exterior) de nou municipis (Bellcaire , Cervià de Ter, Figueres, Fornells, Pardines, el Port de la Selva, Rupià, Sant Julià de Llor i Bonmatí i Vilablareix).