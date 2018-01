Arriba una nova edició del projecte «És farina de Girona»

L'Ajuntament de Girona va acollir ahir al matí la presentació d'una nova edició del projecte «És Farina de Girona», en què el Gremi de Flequers Artesans de les Comarques Gironines va exposar els resultats de la collita del 2017. El president del Gremi, Josep M. Font, va exposar les novetats que han incorporat aquest any, com per exemple el fet de treballar amb diferents tipus de farina, i va remarcar la importància de donar a conèixer a la ciutadania l'ofici. Durant la presentació es va presentar un vídeo educatiu adreçat al públic més jove.