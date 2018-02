La nevada provoca talls de llum a la Cerdanya

La forta nevada que ha caigut en les darreres hores ha deixat gruixos de neu de fins a 47 cm a Puigcerdà i 40 a Bellver de Cerdanya, localitat que, a més a més, s'ha quedat sense subministrament elèctric minuts abans de les 9 del matí a causa del temporal. Els talls també han afectat altres muncipis com Nas i Meranges.

La comarca s'ha despertat avui sota una manta de neu que ha obligat a suspendre el servei de transport escolar a Puigcerdà, un extrem al que no hi ha hagut d'arribar el servei que s'ofereix a la Seu d'Urgell. De totes maneres, les escoles de la comarca han obert portes aquest matí, tot i amb una activitat atípica ja que molts alumnes no han pogut arribar als centres. Una situació similar a la que es produeix en l'àmbit laboral, ja que molts ceretans no s'han pogut desplaçar fins als seus llocs de treball a causa de la neu.

L'ús de cadenes o de vehicles 4x4 és obligatori a la majoria de carreteres comarcals, on la circulació és a hores d'ara molt lenta.



Incidències per la neu

A la Cerdanya la neu ha generat múltiples incidències les darreres hores. Els Bombers de la Generalitat han hagut de netejar els accessos a Puigcerdà, cap a 2/4 d'1 de la nit. Després, cap a 3/4 d'1, una dotació del cos d'emergències ha rescatat un vehicle que havia quedat atrapat a la neu, a Bolvir. Ja de matinada, cap a les 6, els Bombers han retirat un arbre que havia caigut al mig de la via, a la N-260, al punt quilomètric 206.