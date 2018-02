L'ACA obliga a refer la urbanització de la devesa del Pla de Ripoll

L'Ajuntament de Ripoll està repensant les actuacions que es faran a la devesa del Pla, després que l'Agència Catalana de l'Aigua hagi presentat el pla d'inundabilitat a les conques del nord pel període 2017-2027. L'alcalde, Jordi Munell, va explicar que l'ACA preveu una amplada idònia del riu «entre 90 i 95 metres» per tal d'evitar inundacions. Això suposarà l'enderroc del mur que s'hi va construir a la dècada dels anys vuitanta. Els nous requeriments impliquen també que els projectes sorgits dels departaments de Participació i Urbanisme de l'Ajuntament, incorporant l'opinió de vilatans a través d'un qüestionari, s'aturin. Per tant, «ara cal replantejar-ho», va afirmar un Munell que especificava que a la llera del riu s'hi poden organitzar activitats, però no fer-hi construccions. En el primer esborrany que es va presentar es plantejava la construcció d'un llac i un gran sortidor, i anteriorment també s'havia parlat de fer-hi una pèrgola. En tot cas, Munell va explicar que tot el que s'hi instal·li, tant si és un paranimf com un escenari, haurà de ser mòbil.