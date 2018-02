Xocolatada solidària contra el càncer infantil a Les Alzines

L'escola Les Alzines de Girona va recaptar 750 euros amb una xocolatada per recaptar fons pera la recerca del càncer infantil. El passat 15 de febrer, coincidint amb el Dia Internacional del Càncer Infantil, el centre escolar va participar en la proposta de l'hospital Sant Joan de Déu de Barcelona i va celebrar una xocolatada solidària en què van participar els alumnes de primària.

Sota el lema «Taca't pel càncer infantil», un grup d'associacions de famílies de pacients de l'hospital Sant Joan de Déu van impulsar aquesta iniciativa per recaptar fons per a la recerca, però també sensibilitzar i conscienciar que l'única via per combatre el càncer infantil és la investigació, ja que en aquest cas la prevenció no és possible.