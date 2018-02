Un accident d'un cotxe i un camió talla una hora i mitja l'A-2 a Caldes

Un accident de trànsit entre un cotxe i un camió va obligar a tallar l'autovia A-2 al seu pas per Caldes de Malavella durant una hora i mitja. Es tracta del segon sinistre viari de la setmana en aquesta carretera i que obliga a tallar la via, en aquest últim cas, però, només en sentit Girona.

L'accident de trànsit va tenir lloc pels volts de dos quarts de dotze del migdia a l'altura del quilòmetre 700, al seu pas per Caldes de Malavella en sentit Girona. En el succés hi va haver dos vehicles implicats: un camió i un cotxe. El vehicle pesant va xocar per encalç amb un cotxe, el qual va quedar molt malmès.

Com a resultat del sinistre viari, dues persones van resultar ferides de poca gravetat. Ambdues van ser trasllades en ambulàncies del SEM fins a l'hospital Josep Trueta de Girona. Els Mossos d'Esquadra, la Policia Local de Caldes de Malavella, els Bombers i el SEM van treballar en aquest succés. El SEM fins i tot hi va desplaçar un helicòpter medicalitzat, el qual finalment no va haver d'emportar-se cap ferit.

A causa de l'accident de trànsit, l'autovia A2 va quedar tallada en sentit nord durant una hora i mitja i després, pels volts d'un quart de dues, es va reobrir un dels dos carrils en sentit Girona.



Desviament del trànsit

Pels volts de les dues menys deu minuts, la situació viària es va donar per normalitzada, segons va informar el Servei Català de Trànist (SCT). El sinistre es va produir a prop de la sortida de Caldes i, per aquest motiu, els Mossos d'Esquadra van fer desviaments dels vehicles per l'àrea de servei que hi ha a la zona, a tocar de la mateixa carretera.

Aquest accident de trànsit va provocar cues a la zona. I, segons el SCT, van registrar-se retencions que van anar d'entre els dos i tres quilòmetres de longitud en sentit Girona. La via a l'hora que es va produir l'accident anava força carregada de vehicles. Ja que l'A-2 connecta Girona amb França i Barcelona, una via altament transitada.

Aquest sinistre viari és el segon de la setmana en aquesta via al seu pas per la Selva. Aquest dimarts se'n va produir un altre, però en aquest cas a Sils i en una àrea on la via està ben empantanegada per les obres de desdoblament. En aquesta ocasió, van xocar dos camions i el sinistre viari va obligar a tallar la Nacional durant quatre hores, des de tres quarts d'una fins a tres quarts de cinc, mentre es feien desviaments per la C-63 i la C-35. Aquí les retencions van ser de cap a quatre quilòmetres.