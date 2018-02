El PSC força el govern d'Olot a desviar els camions que passen per una via verda

L'Ajuntament d'Olot en el seu darrer ple va aprovar encarregar el projecte d'urbanització del camí de la Cuera per tal de donar accés motoritzat a la deixalleria d'estris grossos, la planta de compostatge i la depuradora. L'obertura del nou camí ha de fer possible treure el trànsit de camions de residus de la carretera de les Feixes, considerada part de la via verda que uneix el bici carril d'Olot amb el de la Vall de Bianya.

La redacció del projecte del camí de la Cuera forma part de les propostes d'una moció per millorar la seguretat de la via verda carretera de les Feixes. El resum de les propostes és que una vegada s'hagin executat els accessos per a vehicles motoritzats, la via verda del camí de les Feixes es transformi en una via exclusiva per a bicicletes i vianants.

Guix va retreure un accident molt greu de fa 14 anys que va ser motiu d'una sentència judicial desfavorable a l'Ajuntament. Va apuntar: «L'Ajuntament va haver de pagar la indemnització i les costes del procés».

La moció va ser aprovada amb els vots del PSC, OeC i ERC i l'abstenció de la CUP. L'equip de govern PDeCAT-DC va votar en contra. Així doncs, l'equip de govern del PDeCAT ha perdut la segona votació des que va decidir trencar el pacte de govern amb el PSC i governar en solitari.



La paràbola del fumador

Prou que ho va retreure l'alcalde, Josep Maria Corominas, quan va definir el portaveu socialista, Josep Guix, com un exfumador que s'ha convertit en un enemic del tabac. La paràbola de l'alcalde era per retreure a Guix la informació de govern que havia tingut en el càrrec de regidor de Medi Ambient per dirigir-la contra els seus antics companys del PDeCAT-DC.

Corominas va etzibar que el problema del trànsit de vehicles de motor per la carretera de les Feixes és molt antic i el va atribuir que durant el mandat del PSC (entre el 1999 i el 2011) no s'hi va fer res per corregir-lo.

Va definir com una irresponsabilitat tractar a corre-cuita un tema tan vell. També va assenyalar que ara com ara la carretera de les Feixes no està dins de les rutes de més sinistralitat. I va afegir: «Gràcies a la serenitat i el respecte als senyals que tenen els usuaris».

També va apuntar que el problema de la carretera de les Feixes té una solució de més complexitat que la de fer el camí de la Cuera. Segons va explicar, s'ha de pactar amb els propietaris de les masies, s'ha de modificar el POUM i s'hi ha de destinar una partida pressupostària de 350.000 ?.



Justificacions de vot

El portaveu d'Olot en Comú, Xavier Garcia, es va limitar a dir que votaria a favor de la moció. Anna Descals, de la CUP, va justificar que des de l'aplicació de l'article 155 s'abstenen en tots els acords. Manel Mitjà (ERC) va considerar que el trànsit de vehicles pesants ha fet que la via sigui perillosa. Va indicar que amb el vial del camí de la Cuera el problema quedaria solucionat.