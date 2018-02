Jutgen un home que va ruixar-ne un altre amb gasolina i li va intentar calar foc

La Secció Quarta de l'Audiència de Girona jutjarà avui un home acusat d'intentar matar-ne un altre ruixant-lo amb gasolina i provant de calar-li foc. El ministeri fiscal l'acusa d'un delicte d'assassinat en grau de temptativa i un altre de lesions per haver colpejat una dona. Per tot això li demana un total de sis anys de presó.

Els fets es remunten al setembre de l'any 2016, quan el processat –de nacionalitat francesa, major d'edat i sense antecedents penals– va acudir a una companyia asseguradora ubicada a la localitat d'Empuriabrava. Un cop allà, tal com s'explica als escrits de la fiscalia, va ruixar el gerent de l'oficina amb un litre i mig de gasolina amb la intenció «de posar fi a la seva vida, cremant-lo viu».

L'acusat va treure un encenedor i va intentar calar foc a la víctima sense èxit. Paral·lelament, aquesta el va empentar a fora del despatx i va frustrar les seves intencions, ja que el processat va relliscar i va caure a terra.

Durant el mateix matí l'acusat ja havia fet acte de presència a l'oficina reclamant el cobrament d'uns diners per un sinistre d'un vaixell que tenia assegurat amb aquesta companyia. Com que en un primer moment no va trobar el gerent, l'acusat va agredir la secretària donant-li un cop a la cara, la qual després de l'atac va procedir a fer-lo fora de l'oficina protegint-se amb una cadira perquè l'home no pogués tornar-li a propinar un altre atac. En el moment en què l'home estava sortint per la porta va manifestar que tornaria per matar el gerent.

Arran dels fets, tant la secretària com el gerent van patir estrès post-traumàtic i van necessitar l'assistència de psicòlegs. També van estar prenent ansiolítics. Pel que fa a la dona, aquesta també va sofrir una contusió lleu a la part frontal del cap a causa del cop.



Orde d'allunyament

A més dels sis anys de presó, l'acusació popular també demana que l'acusat no es pugui acostar al gerent de l'asseguradora a menys de 500 metres durant un període de cinc anys, i posteriorment demana que es mantingui en llibertat vigilada durant el temps que duri la condemna. També requereix que pagui un total de 8.000 euros en concepte de responsabilitat civil per lesions psíquiques. Des del setembre del 2016 i fins al gener del 2017 l'acusat ha estat en presó provisional.