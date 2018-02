La sisena edició de la campanya Olotx2 tanca fregant la plena ocupació

Olot ha fet ple durant tot el cap de setmana. La campanya Olotx2, que enguany ha celebrat la seva sisena edició, ha omplert durant tres dies la ciutat d'un bon grapat d'activitats culturals i d'oci. L'espectacle Viatjazz a Nova Orleans d'ahir al migdia a la plaça Major va ser l'últim acte organitzat, però els visitants van poder trobar un bon grapat d'establiments oberts durant el matí. Les ofertes de 2x1 de diversos hotels i restaurants de la comarca, que són potser l'atracció principal de la fira, han rondat la plena ocupació, segons va avançar ahir el regidor de promoció econòmica d'Olot, Estanis Vayreda, a l'espera que el consistori tingui les dades concretes. Fins a 185 establiments s'hi han adherit, una xifra que es manté als nivells d'edicions passades, amb algun canvi degut a algun tancament però també amb nous comerços que s'hi han afegit. Com a novetat d'enguany, els restaurants van avançar l'horari d'obertura de la tarda per tal de poder fer dos torns.

«Les primeres dades recollides indiquen que aquesta sisena edició ha anat millor que la passada. Comerciants i hotelers em fan arribar que han treballat molt, sobretot el dissabte», va indicar Vayreda, tot destacant l'èxit d'assistència a les actuacions musicals així com també de les rutes guiades i les visites gratuïtes a diversos museus que han obert expressament per a l'ocasió.

Els actes van iniciar-se divendres amb un espectacle d'inauguració de Pep Plaza que va omplir el Teatre Principal. Dissabte va haver-hi actuacions musicals a diversos carrers de la ciutat, essent el més destacat el de Carlos Gramaje (Dagoll Dagom).

Segons Vayreda, aquestes activitats, a les quals s'hi han de sumar passejades en burro i visites als volcans de la Garrotxa, tot i ser complementàries, agraden molt al visitant. «Ja podem dir que la campanya d'Olotx2 s'ha consolidat com a oferta turística de la comarca», va assegurar el regidor, i va afegir que «el públic no només ve atret pels descomptes, sinó que la gent aprofita l'Olotx2 com una excusa per visitar la ciutat i també la Garrotxa».

Pel que fa al futur d'Olotx2, Vayreda va precisar que el consistori té la voluntat de seguir col·laborant amb els comerços, hotelers i Turisme Garrotxa per tal de seguir celebrant-ne noves edicions i millorar any rere any.