Guerra entre les AMPA del Pla de l'Estany i el Consell pels menjadors escolars

Deu AMPA del Pla de l'Estany, amb el suport de la FaPaC, reclamen poder continuar gestionant el menjador escolar com venen fent des de fa anys. A principis d'any, el Consell Comarcal del Pla de l'Estany els va informar que la nova Llei de Contractes del Sector Públic no els permet continuar fent aquesta tasca i que volia recuperar la gestió del servei.

Des de les associacions de pares, però, defensen que aquest és un tema que es regeix pel Decret 160/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de menjador als centres docents de titularitat del Departament d'Ensenyament i no per la nova llei de contractes. Consideren que no és un tema legal, sinó de "voluntat política" per recuperar el control d'un servei que després "cediran a grans empreses del sector" mitjançant concursos. Un fet, afegeixen, que "anirà en detriment dels criteris de qualitat, proximitat i alimentació saludable" que hi ha actualment a les escoles del Pla de l'Estany.



Fòrmules diverses de gestió

Des de fa anys, que aquestes deu AMPA del Pla de l'Estany gestionen el menjador escolar amb diferents fórmules. N'hi ha que tenen personal propi i cuina, d'altres que tenen contractada una empresa de càtering, fins a l'externalització amb un seguiment de l'empresa que ho porta. Per fer això, però, hi ha d'haver un conveni amb el Consell Comarcal que les autoritza a gestionar els menjadors. Aquesta és la fórmula que es porta fent des de fa més de dues dècades a la comarca i les AMPA no entenen per què ara es vol canviar. El curs 2018-2019 ja no es regirà per el conveni vigent i per tant s'haurà d'haver decidit què es fa.

Des de les AMPA alerten de les conseqüències de l'externalització d'un servei que pot caure a mans de "grans empreses del sector", en detriment dels "criteris de qualitat, proximitat i alimentació saludable" assolits fins ara. A més a més, recorden que el servei de menjador "no es limita" a donar de dinar als nens, sinó que és un espai eductiu estretament vinculat al projecte de cada centre.



Unió d'associacions de pares

Les deu associacions de pares han decidit unir-se i compten amb el suport de la FaPaC, una federació amb més de 2.300 AMPA de tot al territori. La setmana passada van fer arribar un escrit al Consell Comarcal per expressar el seu rebuig frontal i malestar per la proposta. Denuncien que, si el nou model es posa en marxa, les AMPA es quedaran "sense capacitat de decisió" sobre aquest tema. Per la seva banda, els consells escolars dels centres educatius afectats també han donat suport al model actual.

Pel que fa a les negociacions, les AMPA lamenten que el Consell Comarcal no els hagi respost a la petició de reunir-se tots junts per poder expressar les demandes. També volen que hi hagin representants del Departament d'Ensenyament.

Les deu AMPA afectades són d'escoles de Porqueres, Cornellà, Banyoles (excepte la de l'escola Camins que no hi està inclosa), Serinyà, Esponellà i Fontcoberta. També en queda al marge l'AMPA de l'escola de Sant Esteve de Guialbes (Vilademuls).

El servei de menjador escolar és una prestació complementària d´ajuda a l´escolarització que dona el Departament d´Ensenyament i es pot regular de diferents maneres. La majoritària a Catalunya és a través de convenis amb els Consells Comarcals.