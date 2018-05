Gruixos d'entre 13 i 2 cm de neu a les estacions gironines d'alta muntanya

Durant el darrer cap de setmana d'abril la baixada de temperatures en tota la província va venir acompanyada d'algunes nevades a les estacions d'alta muntanya. En el cas de les comarques gironines, va passar a la Cerdanya i el Ripollès on es van acumular entre 13 i 2 centímetres de neu nova en algunes localitzacions.

On més va nevar el diumenge va ser a Ulldeter, on es van registrar fins a 13 centímetres de neu. Una situació similar va passar a Núria on, en menys mesura, es van poder quantificar un total de 6 centímetres. Finalment, a la comarca de la Cerdanya, a Malniu se'n van acumular 2 més.

En alguns d'aquests punts on va nevar, el vent va provocar sobre acumulacions de neu que van impedir que els gruixos fossin encara més grans. De cara a la jornada d'avui es preveu que la cota de neu al vessant nord pugui pujar dels 1000 als 1200 metres; mentre que a la resta del país es situarà entorn dels 1.300 metres.