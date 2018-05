Molló posa llums a Espinavell i ressalta l'església de la Mare de Déu de les Neus

Amb una inversió de 25.298 €, l´Ajuntament de Molló ben aviat començarà les obres de millora de l´enllumenat públic dels ­carrers d´Avall, d´Ençà, de l´Illa i de la Plaça dels Estudis d´Espinavell.

Les obres, que tindran lloc en els mesos d´abril i maig i estan finançades en un 89% per fons propis de l´Ajuntament i en un 11% per la Diputació de Girona, a través d´una subvenció sobre eficiència energètica de la campa­nya Del Pla a l´Acció.

Han previst canviar fins a 14 lluminàries existents en aquests carrers d´Espinavell i col·locar-ne 2 de noves a llocs foscos que permetran millorar la il·luminació nocturna d´aquest sector del poble d´Espinavell. Així doncs actuaran en un total de 16 focus d´il·luminació.

Les noves lluminàries seran de tecnologia LED, la qual cosa permetrà millorar la il·luminació i reduir el consum. Per tal d´evitar la contaminació lumínica, les noves lluminàries seran de 2300 k.

Les previsions també impliquen instal·lar un projector destinat a il·luminar el campanar de la capella de la Mare de Déu de les Neus. Es tracta de l´església d´Espinavell. Va ser construïda a finals del segle XVII amb un estil molt rústic que li dona valor.

La funció del projector consistirà a fer-la lluir i destacar sobre el perfil del poble, També han programat la instal·lació d´una nova línia elèctrica soterrada que connectarà la capella de la Mare de Déu de les Neus amb el quadre de comandament de l´enllumenat situat al carrer de l´Illa.

Per tal d´aprofitar aquestes obres també canviaran el cablejat de la instal·lació en el sector de la capella. Es tracta d´una línia que té més de 40 anys en algun tram i que es troba molt malmesa. Així doncs, aprofitaran per soterrar algun tram de línia d´enllumenat públic i eliminar cables que ara es troben en superfície.