Llum verd al centre de recerca en arquitectura i paisatge d'RCR a la Vall de Bianya

La comissió d'Urbanisme de Girona ha donat llum verd al pla especial que permetrà a l'estudi olotí RCR crear un centre de recerca en arquitectura i paisatge a la Vall de Bianya (Garrotxa).

El centre se situarà a la finca La Vila i la voluntat dels seus artífexs és que la investigació que s'hi faci tingui una interacció contínua amb l'entorn. «Volem obrir les portes a un nou món de creativitat compartida que abraci diferents disciplines», explica l'arquitecta d'RCR Carme Pigem. Els resposables de l'estudi van presentar el seu projecte de La Vila a la Biennal d'Arquitectura de Venècia.

El pla especial que s'ha aprovat aquest dijous permet que l'estudi pugui tirar endavant les diferents peces del projecte. D'entrada, s'habilitarà un aparcament a la finca i es reconvertiran els antics magatzems en laboratoris d'arquitectura. Pigem subratlla que, de fet, l'estudi ja «dona per obert» el centre de recerca, perquè La Vila «ja transmet poder sentir el llegat i el potencial de la història i el paisatge». El projecte inclou actuacions singulars, com ara estances temporals associades a l'aigua, l'aire i la terra o edificacions lleugeres vinculades amb l'entorn (com el pavelló de paper, que es farà amb fusta vinguda del Japó).