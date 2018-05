La comunitat educativa exigeix deixar «en pau» l'educació

La judicialització i l´assenyalament públic de l´activitat educativa i docent d´alguns professionals, als quals s´acusa d´adoctrinar els infants, ha mobilitzat els integrants del Marc Unitari de la Comunitat Educativa, MUCE (sindicats, estudiants, famílies i professors), que aquest dimecres 23 de maig expressarà el seu rebuig amb una concentració davant la subdelegació del govern espanyol a Girona, a dos quarts de 7 de la tarda.

Amb el lema «Deixeu l´educació en pau», l´acció es repetirà arreu de Catalunya.



Manifest del Nucli Paulo Freire

En paral·lel, el Nucli Paulo Freire de la Universitat de Girona també s´ha posicionat en contra de «l´ofensiva» i la «repressió» que pateix la tasca professional dels docents, a més de reclamar que els esforços se centrin en millorar el sistema educatiu. Aquest col·lectiu ha elaborat la declaració següent, que reproduïm íntegrament:

«El Nucli Paulo Freire de la Universitat de Girona davant l´acusació contra els mestres i professors de diferents instituts i escoles de Catalunya d´adoctrinar i vexar el seu alumnat volem manifestar el següent:

Un dels pilars fonamentals del pensament del pedagog brasiler Paulo Freire és que l´educació és essencialment política, que no partidista; no hi ha cap possibilitat que sigui neutral: o bé domèstica i adapta o allibera, o es posa al servei dels opressors o dels oprimits. Una de les funcions més evidents de l´educació és justament la d´ajudar a desocultar la realitat, a comprendre-la des d´una perspectiva més fonda, més crítica i més contrastada.

Per això, davant la denúncia interposada contra nou professors de l´institut El Palau de Sant Andreu de la Barca per part d´alguns guàrdies civils que escolaritzen els seus fills en aquest institut, obviant el conducte reglamentari –ells, que haurien de ser els garants del bon procedir–, acomboiats per la fiscalia i el govern espanyol, i atiats per alguns mitjans de comunicació i alguns polítics a qui no els importa destruir un bé tan sensible com l´escola i els qui l´habiten, i destrossar amb acarnissament la vida d´uns professionals, volem alçar la nostra veu per dir que fins aquí podíem arribar.

Perquè no són només els nou professors de l´institut El Palau els que han estat criminalitzats i calumniats, sinó que som tots els professionals de l´educació els que ens sentim concernits i assetjats. Compartim absolutament les paraules del professorat d´El Palau, quan afirma que aquí del que es tracta és de "desacreditar el model educatiu" i de judicialitzar una situació que, cas de ser conflictiva –que no ho sembla– s´havia de resoldre per les vies establertes, lluny d´esbombar-la i d´instrumentalitzar-la interessadament, en contra a més de la necessària protecció d´aquests menors que diuen voler emparar.

Una de les competències bàsiques que tant la Unió Europea com el nostre ordenament jurídic encomanen al sistema educatiu és que tothom ha d´assolir en acabar la seva escolarització obligatòria la «competència social i ciutadana», que s´explica oficialment –en els Decrets que ordenen l´educació primària i secundària– de la manera següent: "Fa possible comprendre la realitat social en què es viu, exercir la ciutadania democràtica en una societat plural, així com comprometre´s a contribuir a la seva millora... Entre les habilitats que tenen relació amb aquesta competència destaquen: expressar les pròpies idees i escoltar les alienes; practicar el diàleg i la negociació... Aquesta competència suposa afrontar la convivència i els conflictes emprant el judici ètic basat en els valors i pràctiques democràtiques, i exercir la ciutadania".

Però el que s´ha derivat d´aquesta ofensiva contra uns professionals que tenen l´obligació de treballar perquè els seus alumnes siguin competents socialment i ciutadana, és un ambient irrespirable de por, de repressió i d´autorepressió que perjudica tant el procés d´ensenyament i aprenentatge com les relacions dels docents amb els seus alumnes i amb les seves famílies. La calúmnia, la delació, la sospita permanent, la desconfiança són a les antípodes del clima que es necessita per fer una educació integral i per aprendre amb eficàcia, llibertat i justícia.

En conseqüència, exigim que s´aturi aquesta desgraciada escalada que no pot portar res de bo; que la justícia no admeti ni a tràmit aquestes denúncies absolutament partidistes i forassenyades i que es resolguin en les instàncies pertinents; que es restitueixi l´honor i l´honorabilitat d´uns professionals que, fins que es demostri el contrari, han fet i fan bé la seva feina; i que es treballi des de tots els fronts per millorar un sistema educatiu que ha sofert aquests darrers anys unes retallades que han posat encara més difícil l´aconseguir una educació de qualitat per a tothom».