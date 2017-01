Tenir un nadó i anar amb la criatura a una sala de cinema era una activitat vetada a mares i pares, a risc de despertar l´enuig de la resta dels espectadors, però des de fa dos anys és possible gràcies a la «Sessió Teta», dirigida a dones que alleten. La idea, que es va posar en pràctica per primera vegada fa dos anys al cinema del centre comercial de La Vaguada (Madrid), va sorgir de la infermera Carmen Maderuelo, ja jubilada, que participava al taller d´alletament del centre de salut del barri i estava preocupada per «l´aïllament» de les dones en aquesta etapa de la criança.

Perquè el cinema fos apte per a tots els públics, inclòs el nounat, Maderuelo es va informar sobre la temperatura -els bebès han d'evitar el fred de l'aire condicionat- i el volum adequats en la sessió per als nadons, que segons li va explicar un otorrino no pot superar els 65 decibels. La infermera va aconseguir en menys d'una setmana que el cinema acceptés celebrar una sessió, que gràcies a l'autoorganització d'un grup de mares a través de Facebook dos anys després s'ha convertit en tres sessions –una al matí, una a primera hora de la tarda i una altra familiar amb nens una mica més grans– i s'ha estès a tres cinemes més a Madrid i a vuit províncies espanyoles. Així doncs, actualment hi ha «Sessions Teta» a Barcelona, Múrcia, Mallorca, Salamanca, València, Toledo i Alacant.