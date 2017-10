Narcís Comadira, Maria Cabrera i Rosa Font recitaran a la Proposta de Poesia

La 25ena Proposta de Poesia de Girona ha anunciat recitals en viu d'alguns dels principals poetes catalans del moment, com Narcís Comadira, que avançarà obra inèdita que veurà la llum en un nou recull previst per al gener de 2018; Maria Cabrera, activista de la poesia, que ha estat musicada per Sílvia Pérez Cruz i és la flamant guanyadora del darrer premi Carles Riba, i Rosa Font, que acaba de publicar Em dic la veu, i ha estat considerada tot un referent de la poesia europea d'aquest inici de segle.

La Proposta de Poesia és una setmana densa d'activitat literària que té lloc entorn del lliurament del premi de novel·la curta Just Manuel Casero, coincidint amb les Fires de Girona, del 26 d'octubre al 4 de novembre.

La sala La Planeta de Girona, escenari dels actes des de fa 25 anys, coorganitza el programa conjuntament amb la Llibreria 22, convocant del premi Casero.



Tertúlia «El veler magenta»

Pere Puig, responsable de La Planeta, i Guillem Terribas, per part de la Llibreria 22, van presentar ahir en roda de premsa uns actes una tertúlia entorn del llibre El veler magenta, de Jaume Puig, guanyador de la darrera edició del Casero. Aquest acte es farà el dijous 26 a la Biblioteca Just M. Casero.

El recital de Comadira serà el 29 d'octubre, i l'endemà se celebrarà la gala de lliurament d'un premi que té 2.200 euros de dotació i la publicació de l'obra per l'editorial Empúries, i 600 euros per al finalista, que sovint també acaba publicant-se. Enguany, 37ena edició, s'han rebut 33 originals.

Terribas va informar que ha cedit la funció de secretari del premi a Jordi Gispert, actual gerent de la Llibreria 22, mentre que ell continuarà presentant el guardó. Coincidint amb l'any Bertrana, l'acte inclourà la recreació teatral i musical d'un fragment de les Memòries d'Aurora Bertrana. S'interpretaran algunes de les peces que la jove Aurora tocava quan formava part d'un grup de jazz.

Maria Cabrera, autora de La ciutat cansada, recitarà els seus poemes el 31 d'octubre, mentre que l'endemà serà el torn de la santperenca Rosa Font.

La Proposta de Poesia dona joc també a la música de Joanjo Bosch. El cantant oferirà un concert poètic dedicat als Poemes de l'Alquimista, de Josep Palau i Fabre, en l'únic acte de pagament del programa, el 2 de novembre, com sempre a La Planeta.

Per acabar, el 4 de novembre es durà a terme un espectacle poètic basat en textos d'Emily Brontë i Emily Dickinson, dues escriptores que van contribuir a modernitzar la literatura. Es comptarà amb les veus de Carme Canet, Maite Pla, Anna Carina i Rosa Vilanova, que n'és també la directora.