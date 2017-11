Despertar la creativitat dels alumnes en un concurs de paletes

INNOVACIÓ EDUCATIVA. Els joves aprenen com es rejunta, com es fa un trencadís... Però també adquireixen valors com el treball en equip, l'organització, la planificació, la creativitat i a donar una segona vida a coses que estan en desús, com les rajoles que utilitzen.

ns 150 alumnes i una quinzena de professors de nou instituts i col·legis de les comarques gironines, van participar a la sessió impartida per una desena de professionals de la construcció per preparar-los per al segon Concurs Materalia de trencadís. El concurs, organitzat per la distribuïdora de materials de construcció Materalia, té per objectiu que cada escola revesteixi, de la forma més creativa possible, una columna de formigó de 2 metres d'alçada amb un trencadís de rajoles. El concurs pretén despertar la creativitat i la capacitat d'innovació dels alumnes, fomentar el treball en equip, aprendre a planificar-se i a gestionar projectes, a liderar i a resoldre imprevistos, entre d'altres.

Els centres educatius que participen a la segona edició són: INS La Bisbal, INS El Pedró de l'Escala, Institut de Celrà, INS Montgrí de Torroella de Montgrí, IE Francesc Cambó de Verges, Institut Baix Empordà de Palafrugell, INS Josep Brugulat de Banyoles, Institut Cendrassos de Figueres i Escola Madrenc de Vilablareix.

Els paletes els van ensenyat diverses tècniques de treball i els van mostrat les eines i materials que es necessiten per dissenyar, crear i executar les seves obres d'art. Amb l'experiència que acumulen, els van donat consells, els van «confessar» trucs i també els van insistir en la importància de protegir-se les mans amb guants i la vista amb unes ulleres en el moment que tallen les rajoles. Per als professionals de la construcció,ahir va ser especial ja que és una oportunitat per ensenyar i compartir de primera mà el seu ofici i per engrescar que, en un futur, alguns nois i noies s'hi vulguin dedicar. En aquesta línia, el director general de Materalia, Albert Ferrer, va explicar que «participant en aquesta iniciativa els alumnes descobreixen el món laboral i real. A més, surten de les classes teòriques i aprenen mentre ho estan portant a terme. Saben com es rejunta, com es fa un trencadís... Però també adquireixen una sèrie de valors».

A partir d'ara, els centres educatius tenen set mesos per anar completant els treballs. A principis de juny de 2018, un jurat expert serà l'encarregat de decidir quines han estat les millors obres i les reconeixerà amb tres premis. Per una banda, es lliurarà el Premi a la Creativitat que valorarà l'originalitat de la idea, la seva interpretació en el trencadís, el disseny i la composició artística, entre d'altres. Per altra banda s'entregarà el Premi a la Tècnica, que tindrà en compte la pulcritud dels acabats, la feina ben feta, els detalls, la neteja, la precisió i el grau de dificultat. També es donarà el Premi al Guanyador, que valorarà tota l'obra en el seu conjunt, tant pel que fa al component artístic com en la seva execució. Els premis es lliuren als instituts i van acompanyats d'una dotació econòmica que s'ha de destinar a la promoció d'activitats docents.

Els projectes guanyadors del segon Concurs Materalia de trencadís es decidiran en el lliurament de premis que tindrà lloc a les instal·lacions de l'empresa de Canet de la Tallada. A l'acte, els alumnes de cada centre hauran d'exposar públicament els seus treballs i defensar-los davant del jurat expert. Les columnes revestides amb el trencadís quedaran exposades durant un temps a les instal·lacions de Materalia i, més endavant, decoraran un espai dels centres educatius o bé es col·locaran en algun punt del municipi al qual pertany l'institut o col·legi com a patrimoni arquitectònic.