On marcar la casella de l'Església i la de causes socials en la declaració?

Tots els contribuents que fan la declaració de la renda tenen la possibilitat de destinar una part dels seus impostos a causes socials a través de la via de l'assignació tributària. Hi ha dues opcions: la casella de l'Església Catòlica (105) o la casella d'Activitats d'Interès Social (106).

"Els contribuents de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques poden optar en la seva declaració per destinar un percentatge de la quota íntegra a col·laborar amb el sosteniment econòmic de l'Església catòlica i a altres causes d'interès social. També poden no exercir cap opció. En tot cas, sigui quina sigui la seva decisió respecte a l'assignació tributària, no es modifica la quantia final de l'impost que paguen o de la devolució a la qual tinguin dret ", recorda l'Agència Tributària.

Hi ha tres opcions per al contribuent a l'hora de fer la declaració:

-Marcar dues caselles: Església Catòlica i fins socials. Si s'opta per aquesta opció, el percentatge serà del 0,7% de la quota íntegra de l'IRPF per a cadascuna d'elles.

-Marcar una de les dues caselles: Església Catòlica (105) o Fins Socials (106).

-No marcar-ne cap: en aquest cas, el 0,7% anirà a parar a l'Estat, que el computar en els Pressupostos Generals "amb destinació a fins generals".

L'Església també recorda que la casella de l'Església catòlica i la de Fins Socials són "perfectament compatibles" i que es poden marcar al mateix temps, "que no es paga més, ni Hisenda torna menys diners".

En el passat exercici, l'Església Catòlica va recaptar 256.200.000 d'euros, 7,1 milions més que l'any anterior, però per primera vegada des que es va instaurar el nou sistema d'assignació tributària, es va registrar un descens en el nombre de declaracions a favor fins als 7,1 milions, 234.768 menys que en l'exercici anterior.

Les ONG que coordinen la campanya de la 'X Solidaria' van destinar 70 milions d'euros el 2017 a programes que fomenten la inserció laboral de persones aturades amb els diners recaptats a través de la casella d'Altres Fins Socials.

La campanya 'X Solidària' està coordinada per la Plataforma d'ONG d'Acció Social i compta amb el suport de la Plataforma del Tercer Sector, la Plataforma del Voluntariat d'Espanya, la Xarxa de Lluita contra la Pobresa i l'Exclusió Social a l'Estat Espanyol (EAPN-ES), el Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI), la Plataforma d'Infància i la Coordinadora d'ONG per al Desenvolupament.