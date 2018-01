Una aposta pel turisme esportiu

Vivim en l'era del fitness, de manera que suar, cansar-se i moure el cos mai ha estat tant de moda com ara. Actualment, l'oferta de disciplines és tan àmplia que, qui no n´ha trobat una que li agradi, probablement és perquè no ha buscat prou. Spinning, zumba, crossFit, aquagym, bodypump, ioga, pilates, marxa nòrdica... o les més tradicionals com el futbol, el bàsquet, el tennis o l´handbol.

L´atracció per fer esport ha traspassat fronteres fins el punt que la gent busca anar de vacances o fer una escapada de cap de setmana en destinacions que comptin amb un gran oferta esportiva.

A Catalunya, diferents municipis ostenten el títol de Destinació de Turisme Esportiu (DTE), un segell que atorga l´Agència Catalana de Turisme a zones que disposen d´infraestructures i serveis d´alta qualitat per a la pràctica de l´esport. El segell DTE es va començar a implantar l´any 2003 i des de llavors, el nombre de municipis certificats no ha deixat de créixer.

A la demarcació gironina hi ha fins a cinc regions que compten amb aquest segell. Una d´elles és Banyoles, on el principal recurs turístic de la localitat és el seu estany. Cada any, centenars de persones visiten l´indret per pràcticar rem i piragüisme en les aigües tranquil·les.

Un altre dels municipis és Castelló d´Empúries i Empuriabrava, on hi ha el centre de paracaigudisme Skydive Empuriabrava, el principal pol d´atracció turística. No és estrany, doncs, que el municipi sigui un punt de referència a escala europea en paracaigudisme i estigui certificat en aquesta modalitat.

Lloret de Mar també compta amb el segell de Destinació de ­Turisme Esportiu. És una de les ­destinacions més completes pel que fa a disciplines esportives i ­disponibilitat de recursos ­turístics, atès que hi ha la possibilitat de ­practicar-hi atletisme, esports ­col·lectius, futbol i ciclisme, a més ­d´esports nàutics. Per aquesta raó té una certificació multiesports.

Al seu costat hi ha Blanes, una altra de les regions amb el segell. En aquesta localitat se celebren importants esdeveniments esportius de tot tipus, i és per això que ha estat certificada en multiesports. Accentua aquest perfil el projecte de la Ciutat Esportiva Blanes.

I finalment, la capital, Girona. Atletisme, natació, tennis, running i cicloturisme, són algunes de les moltes disciplines que es poden dur a terme a la ciutat gràcies a unes instal·lacions esportives perfectament equipades i un entorn natural privilegiat ideal per practicar el cicloturisme i el running.