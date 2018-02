Calsina Carré referma el relleu generacional

Calsina Carré ha esdevingut un referent en serveis de Transport Terrestre Europeu i el Magreb així com en el desenvolupament de projectes logístics. Creada el 1971, aquesta empresa familiar ha estat perfilada des dels anys 90 com una companyia de transport i logística en el seu sentit més ampli. L'empresa segueix el seu procès d'expansió amb l'objectiu d'esdevenir una petita multinacional que treballa i creix fortament sustentada en els seus valors.

El Grup Calsina Carré té una forta presència a Europa (Espanya, França, Holanda, Alemanya, Romania i Turquia) i el nord d'Àfrica (Marroc i Tunísia). Actualment, la companyia compta amb un equip humà de 500 professionals, i una moderna flota que ja supera les 600 unitats, així com una capacitat logística que supera els 55.000 m2.

Amb tot, l'equip de Calsina Carré treballa diàriament per fer realitat el concepte The Logical Way, que pretén assegurar l'eficiència en els processos logístics de la cadena de valor dels seus clients.

L'any 2017 es va tancar amb una facturació de 110 milions d'euros. La companyia treballa actualment amb una cartera de més de 600 clients, entre els quals destaquen companyies del sector de l'automoció, químic, packaging, i alimentació.

Com a companyia de 3PL (Third Party Logistics), Calsina Carré ofereix una àmplia gama de serveis fets a mida relacionats amb el transport, la logística i distribució, permetent a les empreses externalitzar diversos elements de la cadena de subministrament. Entre tots ells, el grupatge porta a porta (servei 3P) és el seu servei estrella, amb el qual els seus clients poden beneficiar-se de flexibilitat, reduccions al temps de trànsit, a les incidències/litigis i a la manipulació de les seves mercaderies.

La companyia es troba en ple procés d'expansió, ja que a mitjan 2017 la tercera generació de la familia va aterrar a la companyia. Alba Carre Calsina ha esdevingut la nova Directora General del Grup Calsina Carre. Formada en el sector empresarial de gran consum, ha assolit els coneixements i experiència necessaris per afrontar aquest repte tan important. Sens dubte és un fet bàsic per al futur de l'empresa, i per mantenir aquest creixement constant i sostingut, i per oferir al client una garantia de continuïtat.