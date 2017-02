El PP rebutja limitar l´acumulació de càrrecs entre xiulets i protestes

El PP va rebutjar limitar l'acumulació de càrrecs en el debat de la ponència política i d'estatuts enmig d'una gran divisió entre els compromissaris en el primer dia del seu congrés nacional. El resultat de la votació va ser de 303 vots a favor i 328 en contra, fet pel qual la proposta de limitació va ser directament descartada, davant de les protestes d'una part del plenari pel caràcter ajustat de la votació.

Una de les més beneficiades per aquest rebuig, la secretària general del PP, María Dolores de Cospedal, va reivindicar la seva tasca i la del partit aquests anys en què els populars, va destacar, han estat «far i parallamps» del Govern, han defensat les seves «dures» mesures i han assumit «solidàriament» el «desgast». El congrés nacional del PP va començar a Madrid amb la incògnita encara de si Mariano Rajoy mantindrà tota la seva cúpula, inclosa Cospedal, o farà algun canvi o nomenament rellevant, quelcom que, com va admetre el propi president del Govern i líder del PP, esperarà fins a avui per anunciar.

Va destacar la manera en què el seu partit ha afrontat els casos de corrupció que l'han afectat, amb mesures per evitar que es repeteixin, encara que sí va admetre que al PP li va faltar agilitat per reaccionar davant d'alguns casos, perquè els semblava «impossible» que es poguessin produir.

Sense tenir encara confirmació oficial sobre el seu futur, Cospedal va fer ahir a la tarda un balanç de la seva gestió que va ser, sobretot, una defensa de la seva tasca i la del partit en aquests anys de crisi. Anys en què al PP li ha tocat defensar totes les mesures que prenia l'Executiu, incloses les que estaven, va admetre la secretària general, a les «antípodes» del seu programa electoral.

Per part seva, el portaveu del Partit Popular al Parlament Europeu, Esteban González-Pons, va carregar amb duresa contra els «virus» del nacionalisme i els populismes i va advertir als seus companys de partit que la darrera intenció de tots dos hi ha «destruir la democràcia». «El nacionalisme i el populisme, els eterns rivals de la pau, tornen a sorgir per tot arreu», va alertar als compromissaris, davant els quals va equiparar els arguments polítics de l'extremista Marine Le Pen amb els del president de la Generalitat, Carles Puigdemont.