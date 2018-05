Iran dona dos mesos a la UE per salvar l'acord nuclear

Les autoritats iranianes han donat a la Unió Europea (UE) un termini «límit» per garantir els interessos de Teheran i salvar l'acord nuclear de 2015 que, segons l'anunciat en les últimes hores, podria ser d'entre 45 i 60 dies. El president iranià, Hassan Rouhani, va advertir en una conversa telefònica amb la primera ministra britànica, Theresa May, que la UE té «un temps limitat» per prendre les seves decisions. «Els interessos d'Iran en qüestions importants com la venda de petroli, gas i petroquímics, així com les relacions bancàries i la inversió han de quedar clarament determinats i garantits», va subratllar Rouhani, segons un comunicat.

El mandatari es va referir també a la reunió que aquest dimarts mantindran els ministres d'Exteriors de Regne Unit, França, Alemanya i Iran, al costat de la cap de la diplomàcia de la UE, Federica Mogherini, i va expressar la seva esperança en un resultat positiu. Rouhani va assegurar en diverses ocasions que si els interessos d'Iran queden garantits per la resta de signants, el país romandrà en l'acord nuclear, malgrat la decisió d'els EUA de retirar-se del pacte i reimponer sancions econòmiques.

El pacte, que limita el programa atòmic de Teheran a canvi de l'aixecament de les sancions internacionals, va ser signat en 2015 entre Iran i el Grup 5+1 (EUA, Rússia, Xina, França, Regne Unit i Alemanya). En la seva conversa amb May, Rouhani va posar l'accent també en «l'important paper dels tres països europeus» per protegir l'acord i va descriure la postura d'Europa en contra de les sancions secundàries nord-americanes com «una valenta maniobra».

Sobre el termini donat als altres membres de l'acord, especialment als països europeus, perquè donin garanties a Iran, el viceministre d'Exteriors i negociador nuclear, Abás Araqchí, va dir aquest diumenge en una sessió especial del Parlament que és d'entre 45 i 60 dies. Un diputat de la comissió de seguretat nacional i política exterior, Hosein Naqavi Hoseini, va explicar als mitjans oficials que Araqchí els va informar que en aquest període de temps els europeus han de donar a Iran «les suficients garanties» per seguir en l'acord o, en cas contrari, el Govern decidirà sobre el seu propi futur.