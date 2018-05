El Senat dels EUA confirma Haspel com a directora de la CIA

El Senat dels Estats Units va confirmara Gina Haspel com la nova directora de la CIA, fet pel qual es convertirà en la primera dona a encapçalar l'agència, segons The Washington Post. La candidatura de Haspel, presentada pel president, Donald Trump, va comptar finalment amb el suport de diversos demòcrates malgrat la seva implicació en programes d'interrogatoris especialment utilitzats per a sospitosos de terrorisme, que molts sectors consideren tortura.

Durant la seva recent compareixença davant la Comissió d'Intel·ligència del Senat -que va donar suport dimecres a la seva candidatura-, Haspel prometre que sota el seu comandament la CIA no reprendria pràctiques com l'ofegament simulat.