El Bordils ha penjat aquest matí un video que parodia la sèrie Narcos per promocionar el trascendental partit d'aquest dissabte al Blanc-i-verd contra el Nava (20.00), un rival directe per la permanència. L'equip gironí, que ocupa zona de descens, rep un equip que té tot just dos punts més i amb qui pot igualar en cas de victòria. A més, tindria l'average a favor perquè a Nava el triomf se'l va endur l'equip de Pau Campos.

Amb el lema "Plata o plomo" l'equip demana el suport incondicional de l'afició per tal de fer un pas determinant cap a la permanència a la segona categoria de l'handbol estatal guanyant aquest cap de setmana.