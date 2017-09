Andrés Romero debutarà diumenge amb el Peralada

La temporada ha començat de forma estranya al Peralada entre lesions i problemes burocràtics. Els resultats tampoc estan acompanyant a un equip que mostra bons símptomes dins el terreny de joc però està sent superat per equips més efectius que no pas els xampanyers. Per sort, Arnau Sala està a punt de tenit tota la plantilla disponible excepte Serrano, Boniquet i Javi Sánchez, lesionats.

L'últim en estar preparat per debutar és l'uruguaià Andrés Romero. El migcampista, que va fer part de la pretemporada amb el Girona, jugant per última vegada amb l'equip de Machín dilluns passat a Ripoll, ja té la fitxa a punt i podrà jugar un partit oficial amb el Peralada-Girona B aquest diumenge al Martínez Valero d'Elx. Romero va arribar juntament amb Maxi Villa procedent del Nacional d'Uruguai. Villa, a diferència de Romero, sí que ha pogut jugar amb l'equip des de la primera jornada perquè també té el passaport italià i no va tenir problemes per tramitar la fitxa. Per tant, Arnau Sala recupera una peça important com és Andrés Romero, que ha demostrat polivalència, jugant al mig del camp i també a l'eix defensiu amb el primer equip i donant més alternatives a un Peralada mermat per les baixes.

Administrivament a l'equip peraladenc només li queda tancar la carpeta de Kevin Soni. El camerunès, extracomunitari, no té encara el visat i el club estarà pendent avui tot el dia per si arriba i, si és el cas, activar ràpidament la fitxa i esperar la validació per poder-lo alinear el diumenge. No obstant, la presència de Soni per aquest cap de setmana és poc probable i esperen tenir-lo definitivament pel dia 17 de setembre en el Peralada-Olot, primer derbi gironí de la temporada.