El Bordils trenca la mala ratxa i guanya en l´últim sospir a Palma del Río

Després d´empatar contra el Barça i perdre tres partits consecutius de Lliga, el Bordils es va retrobar ahir amb la victòria a la pista del Palma del Río, que fins ahir estava invicte com a local, per un ajustat 23 a 24.

Va ser un inici complicat per als homes de Sergi Catarain, que van veure com el conjunt andalús trencava la seva defensa amb bones combinacions i llançaments propers.

Això va fer que els locals es distanciessin per quatre gols en els primers 10 minuts (8 a 4). Abans del descans els visitants van millorar i van aconseguir estabilitzar el marcador. Això va fer que s´arribés al descans amb un 14 a 10 al marcador.

A la mitja part Catarain va donar algunes indicacions per retocar la defensa, i en la represa va funcionar. El porter Joan Comas també va estar excel·lent. Això va fer que el Bordils s´anés aproximant al marcador, fins que van empatar i posteriorment van posar-se per davant.

A falta d´1 minut i mig i amb empat a 23, els locals tenien la posessió, però la bona defensa visitant i una posterior parada de Comas va proporcionar un últim atac pels de Catarain. A falta de 10 segons Arnau Palahí marcava el gol decisiu.

El Bordils contina cuer després que l´Ikasa Madrid també guanyés davant l´Alacant, però ara estan a 2 punts de la salvació.

Dissabte vinent (20.00) els blanc-i-verds reben a l´Alcobendas, colíder de la Lliga juntament amb Los Dólmenes, però que fa tres jornades que no guanyen.