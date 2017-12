El Barça té una ocasió d'or per anar pletòric al clàssic

El Barcelona vol acomiadar l'any al Camp Nou amb una victòria aquesta nit (20.45, Movistar Partidazo) contra el Deportivo per reafirmar el seu lideratge. Els d'Ernesto Valverde, que arriben de guanyar a Vila-real (0-2), poden distanciar-se encara més del segon classificat després de la derrota del València a Eibar (2-1). Això faria que els catalans es plantessin al clàssic de dissabte que ve al Bernabéu (13.00) pletòrics. Al Barça se l'acusa de no ser tan brillant com en els últims anys, però la seva regularitat li permet somiar amb tot.

Davant els gallecs, el tècnic blaugrana podria plantejar-se alguns canvis. La quarta targeta que va veure Sergio Busquets en l'últim partit i que es trobi a una amonestació de la suspensió a una setmana vista de jugar contra el Madrid, el podria deixar a la banqueta. Busquets és un dels puntals de l'equip i es troba en un bon moment. Davant el Deportivo, Valverde podria posar en el seu lloc Ivan Rakitic.

El croat podria estar acompanyat d'Andrés Iniesta, que es va perdre el partit contra el Vila-real per una sobrecàrrega al soli de la cama esquerra. S'ha entrenat amb normalitat durant la setmana i tot apunta que serà titular, un cop ha tornat a la convocatòria.

En l'eix central, Vermaelen tornarà a acompanyar Piqué davant la baixa per lesió de Samuel Umtiti. També podria ocupar el lloc del francès Mascherano, que torna després d'un mes lesionat.

A part de la baixa d'Umtiti, Valverde tampoc podrà comptar amb els lesionats Dembelé, Rafinha i Deulofeu. El de Riudarenes estarà entre 7 i 10 dies de baixa. També ha quedat fora de la convocatòria Arda Turan, per decisió tècnica. Per la seva banda, el Deportivo de l'extècnic del Girona Cristóbal Parralo visita el Camp Nou, després de guanyar la setmana passada el Leganés (1-0), però és l'equip que marca la permanència amb 15 punts, havent-ne sumat 7 dels últims 21.