El Nàstic serà el quart rival del Girona aquesta pretemporada

A manca de fitxatges, de mica en mica i en comptagotes el Girona està desgranant els seus plans per aquesta pretemporada. La setmana passada el club va confirmar les dates del retorn als entrenaments (dia 17) i el període de temps que l'equip farà l'estada a la Ciutat Esportiva del Manchester City que serà del 20 al 28 d'aquest mes. Poc abans s'havia conegut que el dia 1 d'agost es disputaria un amistós contra el Brighton Hove Albion a Palamós. El llistat d'amistosos es va ampliar la setmana passada amb la confirmació de dos partits que es jugaran durant l'estada de l'equip a terres britàniques. Serà contra el Nottingham Forest (dia 25) i l'Oldham Athletic (dia 27). Ahir va caure tot just el quart amistós d'aquest estiu. Serà a Catalunya però no pas a les comarques gironines. El rival serà el Nàstic i l'escenari el Nou Estadi tarragoní. La data fixada per aquest partit és el dia 5 d'agost a les 8 del vespre.

L'anunci del partit contra el Nàstic fa que al Girona li restin un o, com a molt, un parell d'amistosos més per a completar la pretemporada. Al calendari hi ha buit el cap de setmana del 12 i 13 d'agost, el previ a l'inici de la competició de Lliga en què el Girona podria cercar un altre compromís per afinar la posada a punt abans de la història estrena a Primera Divisió. De fet, la mitjana d'amistosos que els equips de Primera disputaran durant aquesta pretemporada és de sis.

D'aquesta manera el Girona tornarà al Nou Estadi només tres mesos després de perdre-hi l'oportunitat d'ascendir matemàticament la temporada passada. En l'avantpenúltima jornada de Lliga el Girona va visitar Tarragona sapiguent que el Getafe havia perdut a Valladolid (1-0) i que amb un punt en feia prou per a ser matemàticament de Primera Divisió. El gol de Maffeo abans de complir-se el primer minut feia desbordar l'eufòria entre els més de 2.000 seguidors blanc-i-vermells desplaçats. Tanmateix, en una segona part molt fluixa dels de Pablo Machín, el Nàstic va capgirar el marcador per acabar-se imposant per 3-1. El conjunt grana s'hi jugava la salvació i va aconseguir els primers tres punts dels nou seguits que va sumar en les tres últimes jornades i que li van valer la permanència. Aquell dia serà recordat pels càntics ofensius per part d'una part de l'afició del Nàstic contra el Girona. Ja de nit, durant el camí de tornada a terres gironines, va esclatar el cas del vídeo pujat per Aday Benítez a les xarxes socials en què se sentia un jugador del Girona insultar l'afició. La derrota i la polèmica pel vídeo van generar un clima enrarit els primers dies de la setmana següent, just abans de rebre el Saragossa en què es confirmaria l'ascens a Primera.

El Nàstic que rebrà el Girona tindrà ben poca cosa a veure amb el de la temporada passada. Els grana han incorporat Lluís Carreras com a entrenador en substitució del tècnic miracle Nano Rivas i de moment han fitxat Maikel Mesa (Mirandés). El lateral altempordanès, Gerard Valentín, en principi, continuarà a l'equip. Pel que fa a baixes, la llista és més llarga. No segueixen a Tarragona Manolo Martínez (retirat), Madinda, José Carlos, Luismi, Cordero, Ferran Giner, Achille Emaná i també Musa, que estava cedit al Badalona.