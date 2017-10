«No tinc la idea de fer un marcatge individual a Cristiano ni a ningú»

Pablo Machín va sorprendre tot l'estament futbolístic quan en la visita del FC Barcelona a Montilivi va indicar a Pablo Maffeo que fes un marcatge individual a Leo Messi. El defensa barceloní va perseguir per tot el camp l'astre argentí neutralitzant-lo prou bé. La mesura, però, no va donar fruits pel que fa a resultat. Amb vistes a la visita d'avui del Madrid, el tècnic sorià va revelar ahir que no té previst realitzar cap marcatge especial ni a Cristiano Ronaldo ni a cap altre jugador blanc. Machín considera que el conjunt blanc «no té tanta dependència» del portuguès com el Barça de Messi en el joc ofensiu. «El Madrid té molts més fronts per generar ocasions. Qualsevol dels del mig del camp, els laterals són extrems, els centrals referents en joc aeri...», va detallar. Això sí, el sorià espera que Cristiano Ronaldo, que només porta un gol a la Lliga, «no es desperti» demà a Montilivi. Machín només va voler descartar el lesionat Pedro Alcalá per a un partit que ha de ser una «festa per a tots els gironins» i en què la plantilla té assegurada «la motivació i la implicació».

L'enrenou generat al voltant del partit arran de la situació política i les especulacions d'una possible suspensió no han agradat a Machín, que considera que està embrutint el que ha de ser un gran dia per a tots els gironins. «No hi havia cap motiu perquè hi hagués tanta alarma en l'aspecte esportiu. L'afició del Girona és súper respectuosa i súper cívica. Estan desitjosos de futbol de Primera Divisió», assegurava. Per tot plegat, el tècnic va lamentar que es parlés més d'altres coses que de futbol. «Per a nosaltres, a part d'un reconeixement a la trajectòria, és una festa. Ens mereixem que es parli de futbol i de com de bé ho està fent aquesta institució», va dir. En aquesta mateixa línia subratllava que li sabia «greu» que és parlés més «d'altres temes que no pas d'allò estrictament esportiu». «El club ha crescut moltíssim i ha passat del blanc al negre», destacava.

Per al tècnic, la visita del Madrid «pel fet de ser la immediata» és la millor ocasió per acabar amb la ratxa de quatre derrotes a Montilivi.

En aquest sentit, el triomf a Riazor de dilluns «dona més tranquil·litat» al grup per encarar el partit. «Era important recordar que no només érem capaços de competir sinó també de guanyar». En aquest sentit, malgrat recordar que tots els rivals són de la mateixa lliga, Machín dona per bo el balanç tant de punts com de sensacions fins ara ofert davant els equips que disputen competició europea. «El calendari ha vingut així. Hem pogut superar aquest tram amb força dignitat i competint bé. Després ens vindrà una sèrie de partits que, segons alguns, poden ser més assequibles, però seran molt competits», deia Machín, que afegia, gairebé sense voler-ho, que el Girona ha obtingut els millors resultats davant la resta de rivals. «En els partits contra equips més similars, hem guanyat o puntuat i això ens dona garanties com a grup».

En el partit contra l'Atlètic de Madrid va ser l'únic dia en què el Girona va esgarrapar algun punt a un dels equips grans (2-2). Aquell dia el Girona va sortir a mossegar i a menjar-se el rival des del minut 1 i durant gairebé una hora de joc ho va aconseguir. En aquest sentit, Machín va matisar que, en futbol, «una cosa és el que vulguis fer i l'altra el que el rival et deixi fer» i ho argumentava explicant que sí, «contra l'Atlètic vam dominar i, en canvi, el Vila-real fa quinze dies no ens va deixar».



Seguretat i política

Qüestionat un parell de cops durant la conferència de premsa sobre la seguretat que hi haurà al partit arran del moment polític que viu Catalunya, Machín no va voler entrar en cap debat. «No sé la que hi ha en un partit normal. Entenc que cadascú pot tenir les seves opinions.

Hi ha molta pluralitat i sobretot respecte pel que fa als aficionats El tema polític és dels polítics. Per això se'ls ha votat i cobren. Se n'han d'encarregar de solucionar aquest tipus de problemes. És important que facin que la gent visqui millor, que per això els hem votat», reflexionava.