Pablo Machín «Hem de gaudir d'aquest històric resultat»

«Si en qualsevol moment d'aquesta temporada em dius que un partit el guanyarem 6-0...», deia Pablo Machín, que va entrar amb un somriure d'orella a orella a la roda de premsa posterior al partit després de la golejada del seu equip contra el Las Palmas. La victòria, tan meritòria com espectacular, serveix a l'equip per sumar tres punts més que el deixen més a prop d'aconseguir la salvació. El sorià va assegurar que «acabar la primera volta amb 26 punts podia semblar una utopia al principi de temporada, però ho hem aconseguit», afegint que, fins a final de temporada, «l'objectiu és arribar als 42 punts, ho firmaria ara mateix. Però com que això no m'ho pot garantir ningú haurem de seguir amb la idea de guanyar el següent partit i amb la competitivitat i el caràcter que estem mostrant estic convençut que els aconseguirem i que intentarem superar-los».

Respecte al transcurs del partit, on els gironins van passar totalment per sobre dels canaris, Machín va assegurar que «havíem preparat dues alternatives coneixent els sistemes que utilitza Paco Jémez» i que «a partir del segon gol el duel s'ha obert molt i hem estat capaços de ser l'equip més equilibrat dins el desordre. Hem estat molt eficaços».

Una de les principals novetats a la convocatòria va ser l'entrada de Carles Planas per un Muniesa que encara no es trobava al cent per cent. «En Marc no ha estat amb nosaltres perquè pensava que amb en Timor a la banqueta cobriem la posició de central i de migcampista defensiu. Muniesa ve d'una lesió i encara no estava per ser titular», va recalcar per justificar la seva absència de la convocatòria.

Olunga no frena les necessitats

Va trigar poc Pablo Machín a reconèixer els mèrits i el bon partit d'Olunga, assegurant que «no és gens fàcil marcar tres gols en 45 minuts». No obstant, el hat-trick del kenià no va fer canviar el parer de l'entrenador, que va dir que «el futbol és immediatesa i seguim tenint la mateixa plantilla que abans del partit. És una reivindicació del davanter, mai he dubtat de les seves qualitats, però seguim tenint un dèficit al davant».