Montilivi és testimoni d'un curiós retrobament 39 anys després

El futbol és increïble. Dins i fora del terreny de joc. Montilivi, aquest últim cap de setmana, en va ser testimoni. Ja no per l'homenatge que va viure Eloi Amagat, juntament amb tota la plantilla per acomiadar un any històric. Que també. Sinó pel que es va viure als voltants de l'estadi. Una història ben curiosa. La va protagonitzar Javi Subirats, exjugador del València i també del Girona, ara fa unes quantes dècades. I també Xavier Luján, un aficionat de tots dos equips. Les seves vides es van creuar el 1979 i, després d'un munt d'anys, ho van tornar a fer. En el mateix escenari. Una fotografia en va ser el motiu.

La setmana passada, un article publicat per aquest mateix diari servia perquè Subirats valorés la temporada d'un i altre equip, tot explicant que el dissabte seria a Montilivi per veure el partit. El text l'acompanyava una fotografia en què l'ara comentarista de ràdio vestia la samarreta del Girona tot acompanyat d'un nen a l'estadi. Un dia després, el diari Levante feia servir la mateixa instantània. Això va cridar l'atenció de Xavier Luján. Valencià de naixement i a Girona des dels cinc anys, es va reconèixer immediatament. Ell era el nen que acompanyava Subirats a la fotografia. Era el 1979, en un partit de Copa que acabaria amb un 0-2 a favor del València, quan el menut Luján, gràcies a una gestió dels seus avis (eren veïns dels pares de Subirats), va immortalitzar al moment al costat del llavors futbolista. Trenta-nou anys més tard Luján, ara assessor laboral i després de veure's als diaris, va decidir trobar-se de nou amb Subirats per intentar repetir l'escena.

Dit i fet. Subi no hi va tenir cap inconvenient. Aquest cop no va ser al damunt de la gespa, sinó a l'entrada principal. Però es van retrobar, quasi quatre dècades després, i van decidir fotografiar-se de nou. Luján, com publicava Levante ahir, dissabte tenia el cor dividit. És aficionat de tots dos equips, encara que sempre que pot viatja a València per veure'l a Mestalla. I a Subirats el considera un dels futbolistes amb més qualitat tècnica que ha vist mai.