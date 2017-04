El nombre de rodatges a Girona gairebé s'ha duplicat des de 2014

Girona segueix consolidant-se com a plató de rodatge. Durant el 2016, la Girona Film Office va gestionar un total de 56 produccions audiovisuals a la ciutat, el que significa una més que durant el 2015 i gairebé el doble que en el 2014, quan n'hi va haver 29. La sèrie coreana The legend of the blue sea va ser una de les més destacades, i ha aconseguit un èxit tan gran a Corea que ha fet disparar el nombre de turistes d'aquell país que visiten la ciutat. També destaquen els rodatges de tres pel·lícules: No sé decir adiós, una producció espanyola amb Nathalie Poza, Juan Diego i Lola Dueñas que ha aconseguit molt bones crítiques; Estiu 1993, de la debutant Carla Simón, que va obtenir un important reconeixement internacional a la Berlinale, i la producció filipina Barcelona: A Love Untold. En total, l'Ajuntament de Girona calcula que les 56produccions van deixar uns 118.881,9 euros a la ciutat. Aquestes dades estan recollides en la memòria de l'àrea de Cultura, que el regidor Carles Ribas va fer pública la setmana passada.

L'objectiu de la Girona Film Office és promocionar la ciutat com a plató cinematogràfic i per a sessions fotogràfiques. Allà se centralitzen totes les consultes i peticions de rodatges que es fan a la ciutat, per tal de facilitar-ne els tràmits i gestions. Entre els serveis que ofereix hi ha bases de dades d'imatges de localitzacions,productores i professionals locals del món audiovisual.

La gran majoria de les 56 produccions que va acollir Girona l'any passat van ser catalanes (39), mentre que vuit procedien de la resta de l'Estat. Quatre van ser produccions europees i cinc més procedien d'altres països.

Pel que fa als tipus de produccions, destaquen sobretot 21 llargmetratges o sèries televisives. A continuació es troben les sesions fotogràfiques (11), els reportatges o documentals (8), curtmetratges o exercicis acadèmics (6), altres tipus de filmacions (6) i finalment quatre espots publicitaris.

Els gairebé 119.000 euros que van deixar aquestes filmacions a la ciutat corresponen a les despeses que van pagar les productores a la ciutat, com per exemple nits d'hotel o càterings. A més d'aquest impacte directe, també caldria tenir en compte els beneficis indirectes, és a dir, les despeses personals dels membres del rodatge. Per tant, es calcula que l'impacte econòmic pot haver estat encara més gran.



Els beneficis de «Joc de trons»

Els beneficis obtinguts l'any 2016 no són comprables als de l'any anterior, ja que el 2015 va haver-hi el rodatge de Joc de trons, durant el qual la productora HBO va fer un imponent desplegament que va deixar, ella sola, 3,6 milions d'euros a la ciutat. Tot i això, els 119.000 euros que van deixar les produccions durant el 2016 també són inferiors a les d'anys anteriors, com el 2014 (en què es va aconseguir un impacte directe de més de 201.000 euros) o el 2013, quan se'n van aconseguir 333.210.

Cal tenir en compte, però, que l'impacte directe és només una part dels beneficis que aquestes filmacions deixen a la ciutat. Per a l'Ajuntament, és tant o més important la promoció que aquestes produccions suposen per a Girona. Per això, per a les ordenances fiscals d'aquest any va decidir posar per escrit una regla que ha vingut aplicant de facto en els últims anys i que li ha suposat algunes crítiques per part de l'oposició: eximir de taxes les filmacions de sèries, pel·lícules o anuncis sempre que facin promoció de la ciutat.