Les ONG no veuen prou garanties per tornar al Consell de Cooperació

La Coordinadora d'ONG Solidàries de les comarques gironines considera que encara no hi ha prou garanties perquè les entitats tornin al Consell Municipal de Cooperació, que van abandonar per desacords amb la quantitat que l'Ajuntament destina a la cooperació i, sobretot, per les desavinences en l'aplicació del codi ètic de Fira de Girona, que no va evitar la presència de l'exèrcit a Expojove.

La Coordinadora assenyala que, malgrat «la bona disposició» de l'equip de govern, «no s'ha produït cap gest per part de l'Ajuntament que justifiqui aquest retorn». De fet, segons indiquen, el consistori ja ha dit que en els propers tres anys no hi haurà cap augment en el percentatge dedicat a la cooperació i tampoc els ha donat garanties de l'aplicació del Codi Ètic en la propera edició d'Expojove. Per això, consideren «greu» que l'equip de govern incompleixi els seus propis acords.

Pel que fa a Expojove, les entitats consideren que el Codi Ètic i la moció sobre la desimilitarització de Catalunya són dues «bones eines» per vetar la presència de l'exèrcit en aquesta fira educativa. Per això, la Coordinadora, paral·lelament a les negociacions amb l'Ajuntament, continua treballant amb altres actors per impedir que l'exèrcit torni a Expojove. Segons indiquen les ONG, l'alcaldessa, Marta Madrenas, els va mostrar la seva disposició personal a evitar la presència de militars a Expojove, però també va subratllar la manca de suport per part del seu propi partit. Per això, les entitats demanen a l'alcaldessa que treballi per aconseguir el suport del PDeCAT. De la mateixa manera, demanen que l'Ajuntament lideri el treball cap a la desmilitarització de la fira.

En relació amb l'ajut a la Cooperació, recorden que el 2013 es va aprovar per unanimitat una moció que instava l'Ajuntament a destinar un 1% dels ingressos propis a cooperació pel desenvolupament i foment de la pau. Malgrat que la crisi va fer que les entitats renunciessin a aquest 1%, el govern, recorden, es va comprometre a arribar a finals de legislatura al 0,7%. Ara, es queixen que l'Ajuntament no té previst cap augment i diu que és «innegociable».