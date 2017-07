Confirmen l'absolució del policia de Girona que no va evitar un suïcidi

La sala penal del Tribunal Suprem (TS) ha confirmat l'absolució del policia municipal de Girona acusat d'homicidi imprudent per no evitar que un detingut es pengés a la cel·la la matinada de l'11 de juliol del 2012. L'alt tribunal desestima els recursos interposats per l'acusació particular i confirma la sentència dictada per l'Audiència de Girona. La resolució, però, apunta que "sembla evident" que el policia "va errar en la valoració de la situació de perill" perquè, tot i que va intervenir en un primer intent de suïcidi del detingut, es va "confiar" quan li va semblar que dormia i va abandonar la zona de garjoles. La sentència argumenta que es tracta d'un cas "d'atipicitat" perquè les decisions que va prendre l'agent relacionades amb impedir la mort de l'arrestat no estan emparades pel delicte d'homicidi imprudent.

Les acusacions particulars demanaven 4 anys de presó i 6 anys d'inhabilitació per a l'agent i també que pagués una indemnització de més de 200.000 euros a la família. El fiscal no acusava i la defensa, encapçalada pel lletrat Carles Monguilod, també demanava l'absolució.

Després del judici, el maig del 2016 l'Audiència de Girona va absoldre el policia municipal acusat d'homicidi imprudent per no haver evitat que el detingut a qui custodiava es pengés a la cel·la utilitzant la seva pròpia camisa.

El tribunal va entendre que els fets que es van declarar provats "no són ni podrien ser de cap manera" constitutius d'un delicte d'homicidi imprudent i considera que "l'únic subjecte actiu del fet" va ser el mateix detingut. Per tant, segons la sentència, es va tractar d'un suïcidi perquè l'home es va treure la vida "de manera voluntària".

Les acusacions van recórrer la decisió. Ara, el Tribunal Suprem ha desestimat els recursos i ha confirmat la sentència de l'Audiència de Girona. Tot i això, l'alt tribunal conclou que el policia acusat va cometre errors a l'hora de custodiar el detingut.

La sentència recorda que el detingut ja es va intentar penjar una primera vegada aquella matinada, a les 3.07 hores, i que el policia ho va veure i va intervenir per calmar-lo. "Es va quedar allà parlant amb el detingut almenys fins a les 3.09", recorda el tribunal.

Després, va intensificar la vigilància i va comprovar en tres ocasions més l'estat del detingut, fins que va verificar que dormia. Aleshores, es va "confiar" i va pujar a la primera planta de l'edifici per acabar de fer tràmits relacionats amb la detenció.

Però poc després de dos quarts de quatre de la matinada, l'home va tornar a agafar la camisa, la va lligar a la part superior dels barrots i es va penjar. El van localitzar a les 3.50 hores i el van traslladar a l'hospital Trueta, on va morir el dia 14.

"En definitiva, no va avaluar bé la situació de perill que tot apunta que es podia haver solucionat satisfactòriament si hagués actuat més diligentment", exposa la sentència que afegeix que podia haver requerit la intervenció de serveis mèdics o haver advertit els seus superiors de la situació del detingut.