La UdG condemna les actuacions del govern espanyol

La Universitat de Girona (UdG) ha emès un comunicat en el qual condemna les accions que el govern espanyol està fent "contra el referèndum de l'1-O" i les qualifica de "repressives", en referència als darrers escorcolls i detencions que s'estan produint aquest dimarts. La institució manifesta el seu rebuig a aquestes accions que, assegura, "han generat una situació insostenible que només pot superar-se per la via democràtica". Al comunicat, recorden que el passat mes de juny el claustre va aprovar donar suport, amb un 88% dels vots, l'adhesió al Pacte Nacional pel Referèndum. Per tot plegat, insten a la comunitat universitària a mobilitzar-se i a manifestar "lliurement el seu desig de democràcia".