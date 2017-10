Sis dones inspiren la col·lecció de joies de la Fundació Ramon Noguera

La Fundació Ramon Noguera de Girona va presentar ahir l'edició 2017 de la col·lecció de joies solidàries que posa a la venda coincidint amb les Fires de Sant Narcís. Enguany, el fil conductor de la proposta són sis dones que han destacat al llarg del segle XX. Són Coco Chanel, Indira Gandhi, Maria Callas, Marie Curie, Valentina Tereshkova i Audrey Hepburn. Cadascuna ha servit d'inspiració per a sis peces diferents de la col·lecció. La col·lecció ha estat obra de la joiera Mariona Quera.

«Quan em van dir que havia de buscar un personatge femení vaig seleccionar Audrey Hepburn sobretot per la pel·lícula Esmorzar amb diamants, va explicar Quera. El resultat són uns penjolls de plata amb formes geomètriques com el diamant, l'espiral o l'hexàgon. La directora-gerent de la Fundació, Pepita Perich, va indicar que la col·lecció està inspirada en dones importants que han marcat la història, és un reconeixement a totes les dones per la seva contribució a la societat, massa vegades poc valorada».