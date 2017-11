Arrangen un camí de 3 km a les Gavarres per afavorir l´acció davant d´incendis

L'Ajuntament de Girona ha condicionat el camí de Can Venda, inclòs dins del manteniment de la xarxa estratègica de prevenció d'incendis forestals, per garantir un bon accés a la zona que permeti les intervencions dels mitjans d'extinció en el cas que sigui necessari. L'arranjament està previst en el Pla de prevenció d'incendis forestals i es durà amb una subvenció de la Diputació.

El camí de Can Venda té una longitud de 3,22 km i està inclòs dins el perímetre de protecció prioritària del Pla de prevenció d'incendis, al límit de l'espai natural de protecció especial de les Gavarres. És el camí que s'inicia passat Can Sirvent, en el sector de la font dels Lleons de Sant Daniel, i ascendeix al contrafort de les Gavarres passant pel dipòsit de Font de la Pólvora, Can Venda, Can Martí de les Vinyes, Mas Barrel, Ca l'Aureli i Can Corneli, fins arribar a la carretera dels Àngels. «Aquesta és una zona d'elevada concurrència d'incendis forestals i per aquest motiu és important i prioritari actuar en aquest sector. Hem de tenir en compte que un incendi que s'originés a la falda de les carenes de les Gavarres podria tendir a pujar cap a la variant de l'N-II. Si sobrepassés la carretera entraria al massís amb un potencial de zona d'afectació d'incendi forestal de gran magnitud», ha explicat el regidor de Paisatge i Hàbitat Urbà, Narcís Sastre.

Al mateix temps, l'ADF de Girona està portant a terme un tractament de la vegetació al Castell de Sant Miquel. Aquesta actuació s'està executant gràcies al mateix programa d'ajuts de la Diputació. L'espai on s'està actuant és una àrea estratègica que també es considera prioritat 1 i té una superfície de 3,91 hectàrees.