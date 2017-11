Experts avisen de la necessitat de garantir els drets del col·lectiu LGTB

Experts de la Universitat de Barcelona (UB) han elaborat plans d'acció per garantir els drets de les persones LGTB en ciutats petites i mitjanes a través de l'estudi de sis ciutats europees que, per no ser grans ciutats, «queden relegades a un segon pla». L'estudi, que s'ha fet a Sabadell i Girona, Charleroi (Bèlgica), Nottingham (Regne Unit), Tessalònica (Grècia) i Breslavia (Polònia), s'ha elaborat a partir d'entrevistes en profunditat, grups de discussió, intercanvis d'experiències i bones pràctiques i una enquesta en línia. La universitat va explicar en un comunicat que el protagonisme dels nuclis grans invisibilitza les problemàtiques de les ciutats petites i mitjanes» on, malgrat l'existència de xarxes LGTB relacionals, afectives i polítiques, «les estructures associatives i els agents locals a vegades són més fràgils que a les grans ciutats».

Arran de l'estudi Divercity, s'han fet dues guies de bones pràctiques, una enfocada als governs locals, ONG i professionals, i una altra per a les persones LGTB que visquin en ciutats petites i mitjanes. Algunes propostes són un diccionari lèxic sobre el col·lectiu LGTB, consells per a diferents àmbits professionals, un codi ètic i propostes per aplicar als municipis i a les xarxes socials per combatre l'LGTBfòbia.



Fotos d'abans i després

Per exemple, es recomana evitar la publicació de fotografies de l'abans i el després d'una persona transsexual i s'aconsella als cossos de seguretat preguntar a les persones transsexuals que hagin estat víctimes de delictes si volen la presència d'una amistat o un familiar durant la investigació. L'estudi mostra la necessitat de potenciar la formació sobre diversitat sexual i de gènere en tots els àmbits per contrarestar els prejudicis, els estereotips i les actituds discriminatòries cap a les persones LGTB.



Assetjament escolar

Per exemple, un dels problemes més comuns detectats es dona quan es mostra la documentació personal, com el DNI, i el gènere que figura no correspon amb la identitat de gènere amb la qual s'identifiquen les persones trans. També ha posat de manifest la necessitat que els professionals disposin d'eines per evitar i tractar els casos d'assetjament homofòbic i transfòbic a les escoles. A més, també ha analitzat les experiències sobre la violència i la discriminació de les persones LGTB, així com el paper de les institucions, col·lectius i ONG a l'hora de combatre la problemàtica social.