Adif comença a desmuntar la marquesina de l'antiga estació d'autobusos

Adif va començar a desmuntar ahir la marquesina de l'estació provisional d'autobusos de Girona, que des de principis de maig va quedar en desús. Els operaris estaran una setmana retirant les plaques de l'estructura, que fa 88 metres de llarg. El regidor del projecte ferroviari, Carles Ribas, va destacar que els treballs són «el minut zero» de la reposició de la plaça Espanya, que juntament amb el parc Central es va veure afectada per les obres del tren d'alta velocitat (TAV).

Ribas va explicar que, precisament, aquesta mitjanit -la passada per al lector- estava previst que s'obrís l'espai web des d'on els gironins podran fer aportacions al projecte de reforma de la plaça Espanya que ha presentat l'Ajuntament. La intenció del consistori és que Adif assumeixi «si no tot, la majoria del cost» de reurbanització de l'espai, i que l'any vinent les màquines ja puguin treballar sobre terreny.

L'estació provisional d'autobusos va entrar en servei el 2008 i va funcionar fins a principis de maig d'aquest any, quan se'n va inaugurar la definitiva (que s'ha integrat amb la subterrània del TAV). Es preveu que avui o a tot estirar demà, els camions de gran tonatge que han d'emportar-se la ferralla ja treballin a l'espai.

L'enderroc de l'estació provisional d'autobusos serà el pas previ a la reposició de tot l'espai. De moment, però, la reforma de la plaça Espanya encara no té data, tot i que l'Ajuntament pressionarà perquè comenci a ser realitat aquest mateix 2018. «Abans sí que la comunicació amb Adif constantment era un xoc de trens, però ara la relació és bona i fluïda, i el treball i el debat conjunt afavorirà que aquest termini sigui realitat quan més aviat millor», va dir Carles Ribas.



Enquesta oberta

«Sabem que és una obra que no és barata en absolut», va precisar també el regidor. Precisament, el consistori ja va presentar als veïns quina és la seva aposta per reformar la plaça Espanya, i aquesta mitjanit s'obrirà l'espai web perquè els ciutadans hi facin aportacions. Tindran de temps fins al 31 de gener. els únics requisits per participar-hi són ser major de 18 anys i ser veí de Girona. En l'enquesta, es pregunta des de quin tipus de paviment o vegetació es vol a la nova plaça fins a quins usos fixos i temporals es prefereixen.