Girona rebutja la proposta de fer una moratòria dels pisos turístics

El ple de Girona va rebutjar la moratòria presentada per l'associació Burg de Sant Pere de Galligants que proposava diverses mesures per regular els habitatges d'ús turístic, inclosa una moratòria immediata de llicències fins que no s'aclareixin els efectes que tenen sobre el preu del lloguer habitual i es prenguin les mesures necessàries per evitar-ho. La moció va comptar només amb el suport d'ERC-MES i la CUP, mentre que CiU, Cs i PP hi van votar en contra i el PSC es va abstenir. L'alcaldessa, Marta Madrenas, i la regidora de Turisme, Glòria Plana, van argumentar que la situació de moment no és preocupant i van advocar per esperar a tenir les dades del Pla Estratègic de Turisme abans de prendre mesures dràstiques com una moratòria.

La moció va ser defensada per Ruth Tramullas, també membre de la plataforma Més barri, menys pisos turístics, que va defensar el dret a l'habitatge i la vida de barri. Per això, va presentar la moció, que ja compta amb prop de mil signatures a la plataforma Change.org i que proposa, a banda de la moratòria, fer un inventari de tots els pisos turístics de la ciutat, aplicar les mesures ocrresponents per fer complir la normativa que regula l'activitat dels allotjaments turístics, fer un cens per zones o barris que pugui consultar tothom, regular el nombre de pisos turístics per tal que no superin els percentatges que es considerin suficients pel que fa al seu impacte sobre els lloguers, aplicar mesures per evitar la concentració de la propietat, facilitar eines de participació sobre la qüestió i desenvolupar un pla d'usos del sector.

L'equip de govern, però, així com PP i Cs, va rebutjar les propostes perquè van considerar que ja estan treballant perquè el turisme a la ciutat sigui sostenible i prefereixen esperar al Pla Estratègic de Turisme.