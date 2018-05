Triumph Tiger 800: Elegant aventurera

Triumph ha fet un gran pas endavant amb el desenvolupament i llançament de les seves noves i millorades Tiger 800 XC i XR, en què s'ha apostat pel màxim nivell de tecnologia, prestacions i confort, així com per un motor tricilíndric totalment renovat. La Tiger 800, nascuda el 2010 com a fruit dels més de 80 anys de tradició de la marca en el món de les motos tot terreny amb diversos models de Tiger al llarg de la seva història, arriba a la seva maduresa el 2018. L'objectiu és clar : potenciar les grans aventures entre tot tipus de motocicletes, fins i tot entre aquells que s'acaben de treure el carnet de moto gràcies als kits de limitació per al carnet A2.

Des de la Tiger XR, el model d'accés a la família, ideal per a la carretera, fins al model d´alta gamma XRT, passant pel model intermedi XRX; les tot terreny Tiger XCX i XCA, carregades de prestacions amb un enfocament més adventurer com el nou mode de conducció «Off-Road Pro» i unes suspensions WP de primer nivell, sense oblidar el model XRX Low, amb una altura de seient de tan sols 760 mm; hi ha una Tiger 800 per a cada usuari, amb uns preus que parteixen en els 10.900 euros.

Entre les noves característiques de les versions XC i XR podem destacar alguns dels aspectes més innovadors, des dels importants avanços tecnològics fins al seu motor de nova generació, passant per una completa revisió de les geometries i el disseny per aconseguir una nova dimensió de confort i un estil de primer nivell. Ara, el motor tricilíndric de 800 cc amb accelerador electrònic ofereix una entrega de potència encara més immediata fins als seus 95 cv de potència màxima.

A més, tots els models segueixen incloent de sèrie totes les característiques per a l'aventura pròpia de les Tiger, com l'ABS i la tensió de control ­desconectables, l'accelerador electrònic, la velocitat de control, l'ordinador a bord, l´immobilitzador, els seients i faldons calefactables, les preses de corrent addicionals i el seient regulable en altura a dues posicions (810-830 mm en els models XR i 840-860 mm en els models XC) amb un ajust de 20 mm per adaptar-se a l'estil de conducció i al ­terreny.