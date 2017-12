Jutgen un expolicia de Tossa acusat de distribuir material pornogràfic infantil

L'Audiència de Girona va jutjar ahir un expolicia de Tossa de Mar acusat d'un delicte de corrupció de menors i distribució de pornografia infantil. A l'ordinador del processat s'hi van trobar fins a 650 vídeos i 6.000 imatges de contingut sexual de menors -entre els quals nadons- que es compartien a través del programa Gigatribe sota l'usuari «Arnart».

Els fets es remunten a l'any 2014, quan durant un escorcoll al domicili de l'acusat es va trobar el material delictiu. Entre el contingut -distribuït en dues carpetes- hi havia tot tipus de material pornogràfic infantil amb imatges i vídeos de nens i nenes de diferents edats en posicions eròtiques. També hi havia contingut on es podien distingir nadons de menys d'un any o menors estirats en un llit lligats de mans i peus mentre persones adultes els realitzaven tocaments.

Durant la sessió celebrada ahir es va comptar amb la declaració de diferents agents que havien participat en l'escorcoll i la posterior anàlisi del material. Un dels efectius va explicar que «durant una investigació d'abast nacional, a través d'un programa es va detectar l'adreça IP de l'ordinador» i d'aquesta manera es va localitzar el domicili de Tossa, situat al carrer Marc Chagall.

Al disc dur de l'ordinador en qüestió s'hi van trobar carpetes amb diferents nivells d'accessos, però en tots els casos es podien dur a terme descàrregues per part de tercers, però tal com va admetre un dels testimonis «no es pot determinar si s'han realitzat o no aquestes descàrregues».



No sabia res

Durant la sessió, l'acusat es va agafar al seu dret de no contestar a les preguntes de la fiscalia, però sí que ho va fer a les de la seva defensa, al·legant que «feia molt de temps que no utilitzava l'ordinador» i que «no sabia de l'existència del material». L'home va explicar que al pis de Tossa vivia amb tres persones més (el seu pare, la seva dona i el seu germà) i que tots disposaven de la clau d'accés de l'ordinador on es va localitzar la pornografia, encara que l'aparell estigués al seu nom.

El ministeri fiscal no dona «cap credibilitat al relat» i li demana 9 anys de presó i 8 més de llibertat vigilada. La defensa, exercida per l'advocat Carles Monguilod, en demana l'absolució, ja que considera que «hi ha una clara falta d'acreditació de l'autoria dels fets». En el cas que l'Audiència el consideri culpable, Monguilod proposa 3 mesos de presó en el cas que sigui un delicte de possessió de pornografia o bé 1 any de presó si se'l condemna per la distribució del material.